Πρεμιέρα για το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων και παράλληλων εκδηλώσεων, το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Καλαμάτας έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 11 Οκτωβρίου.

Το Φεστιβάλ που θα διαρκέσει έως και τις 19 Οκτωβρίου προσφέρει τη δυνατότητα στο κοινό να απολαύσει παραστάσεις κουκλοθεάτρου, και όχι μόνο, με ελληνικές αλλά και διεθνείς συμμετοχές (Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία και Χιλή).

Κατά την τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, εξέφρασε την χαρά και την υποστήριξή του στο Φεστιβάλ που έχει εξελιχθεί σε μια ακόμα σπουδαία πολιτιστική διοργάνωση της Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ έχουν προγραμματιστεί για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παραστάσεις στην πρωινή Εκπαιδευτική ζώνη, ενώ τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα το κοινό όλων των ηλικιών θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά διάσημους δασκάλους του κουκλοθέατρου.