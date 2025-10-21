Ο Σύλλογος Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας στους “Ποιητικούς Δρόμους”

Στη δράση «Ποιητικοί δρόμοι» συμμετέχει ο Σύλλογος Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας» του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας και παρουσιάζει την ιδιαίτερη παράσταση «Οπερα, Ποίηση και Λογοτεχνία: Αφήγηση σε 6 πράξεις», αύριο, Τετάρτη, στις 6.30 μ.μ., στον 3ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, στον χώρο της Εκθεσης του Αρχείου Μαρίας Κάλλας.

Η παράσταση αποτελείται από 6 μικρά κεφάλαια τα οποία έχουν «χωριστεί» με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να περιγράφονται σημαντικές «στάσεις» μιας όπερας. Φυσικά, δεν μπορεί να λείψει και η φωνή της Μαρίας Κάλλας.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, λόγω της μικρής χωρητικότητας της αίθουσας, και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Για τον λόγο αυτό, απαραίτητη είναι η τηλεφωνική κράτηση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για πληροφορίες καλέστε 6955933407 και για το πρόγραμμα επισκεφθείτε το poiitikoidromoi.gr.