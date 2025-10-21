Ο Σύλλογος Αποφοίτων Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας στους “Ποιητικούς Δρόμους”

Η παράσταση αποτελείται από 6 μικρά κεφάλαια τα οποία έχουν «χωριστεί» με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να περιγράφονται σημαντικές «στάσεις» μιας όπερας. Φυσικά, δεν μπορεί να λείψει και η φωνή της Μαρίας Κάλλας.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, λόγω της μικρής χωρητικότητας της αίθουσας, και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Για τον λόγο αυτό, απαραίτητη είναι η τηλεφωνική κράτηση. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για πληροφορίες καλέστε 6955933407 και για το πρόγραμμα επισκεφθείτε το poiitikoidromoi.gr.