Η παράσταση «Θέλω μια χώρα» στο Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής

Συνεχίζονται οι παραστάσεις της “Fraction” με το έργο του Ανδρέα Φλουράκη, «Θέλω μια χώρα», σε σκηνοθεσία Γιώλικας Πουλοπούλου, στο αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής Καλαμάτας έως την Κυριακή.

«Πώς διαλύθηκαν όλα;» είναι το κοινό ερώτημα των χαρακτήρων του έργου που συνειδητοποιούν ότι ζουν καθημερινά σε ένα αβέβαιο παρόν, σε ένα ακόμα πιο αβέβαιο μέλλον. Με μοναδικό τους αίτημα το "Θέλω μια χώρα... " αποφασίζουν να ανέβουν σε μια σχεδία οραματιζόμενοι μία νέα χώρα που θα τους επιτρέψει να ζήσουν όπως τους αξίζει. Κεντρικός χαρακτήρας ένας χορός νέων ανθρώπων που ονειρεύονται, που «πρέπει να ονειρεύονται, αλλιώς θα πεθάνουν άυπνοι», που είναι αποφασισμένοι ότι δεν θα εγκαταλείψουν την προσπάθεια. Θα φτάσουν σε αυτή τη χώρα τελικά;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Γιώλικα Πουλοπούλου. Μουσική: Terrone- Χρήστος Καλαϊτζόπουλος. Ηχος- Φώς: Χρήστος Κουτσαϊμάνης- Γιάννης Γιάνναρος. Σχεδιασμός σκηνικών: Εύη Μπούνα. Κατασκευή σκηνικών: Bitsonis Furniture. Creative Director & Graphic Design: Danny Kargas. Trailer: White Pony Films. Φωτογραφία: Κώστας Κορομηλάς. Παίζουν με αλφαβητική σειρά οι: Κέλλυ Αργυροπούλου, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Φιλιώ Μοσχοπούλου, Γωγώ Μπελογιάννη, Εύη Μπούνα, Αρης Νικητόπουλος, Γιώργος Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Αντώνης Στεφανούρης.

Καθημερινά στις 9.30 μ.μ., ενώ το Σάββατο και την Κυριακή στις 8.30 μ.μ. Η διάρκεια κάθε παράστασης είναι 70’ και η γενική είσοδος κοστίζει 10 ευρώ. Για πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε τα τηλέφωνα 6976795531 και 6945619663.