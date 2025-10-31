Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Καλαμάτα το Νοέμβριο, με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων στο Μέγαρο Χορού της πόλης.

Όπερα σκιών, οπερέτα, χορός, μιούζικαλ για όλη την οικογένεια και μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο του διετούς μνημονίου συνεργασίας της ΕΛΣ με τον Δήμο Καλαμάτας και την Κοινωφελή Επιχείρηση ΦΑΡΙΣ και με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης συμμετοχής του Μπαλέτου και της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, η παρουσία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας διευρύνεται, στο πλαίσιο του διετούς μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν τον Ιούλιο του 2025 ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης με τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο.

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, του Δήμου Καλαμάτας της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΑΡΙΣ θα διαρκέσει δύο χρόνια και υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Το μνημόνιο περιλαμβάνει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα παραστατικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δράσεων αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2025. Όλες οι παραστάσεις και οι δράσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα φιλοξενηθούν στους χώρους του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η παρουσία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Καλαμάτα, θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου με δύο εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, το Μπαμπά… Χορεύουμε; σε σχεδιασμό – υλοποίηση Γιάννη Σταυρόπουλου και Θένιας Αντωνιάδη και τις Μουσικές Αφηγήσεις, από τις Κατσίκες ξέρουν τον Δρόμο (Έλλη Γιαννάκη, Δημήτρης Κούρτης, Νίκος Καρύδης) που προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε ένα μοναδικό ταξίδι στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών.

Στις 4 Νοεμβρίου, η Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ παρουσιάζει δύο πρωινές παραστάσεις για σχολεία (στις 09.30 και στις 11.00) του μιούζικαλ για όλη την οικογένεια του Νίκου Κυπουργού Σιωπή ο βασιλιάς ακούει, σε λιμπρέτο Θωμά Μοσχόπουλου και σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή, με τους Χάρη Ανδριανό, Βάσια Ζαχαροπούλου και Νίκο Στεφάνου στους βασικούς ρόλους και τη συμμετοχή μικρού μουσικού συνόλου: μια μουσικοθεατρική εμπειρία που εισάγει το κοινό στις βασικές έννοιες της μουσικής σαν παιχνίδι.

Στις 6 Νοεμβρίου, η νέα όπερα σκιών της ΕΛΣ Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, σε μουσική προσαρμογή Λίνας Ζάχαρη και κείμενο Δημήτρη Δημόπουλου και Αλέξανδρου Μελισσηνού παρουσιάζεται για σχολεία στις 09.30 και στις 11.00. Πρωταγωνιστούν οι μονωδοί Μάνος Κοκκώνης, Γιάννης Σελητσανιώτης, Μαριλένα Στριφτόμπολα και ο καραγκιοζοπαίχτης Αλέξανδρος Μελισσηνός. Ο πιο διάσημος και αγαπημένος καμπούρης γελωτοποιός του θεάτρου σκιών, ο Καραγκιόζης, καλείται να φέρει εις πέρας μια… λυρική αποστολή: να ερμηνεύσει τον πιο διάσημο καμπούρη της όπερας, τον Ριγολέττο!

Το απόγευμα της 6ης Νοεμβρίου στις 18.30 και στις 21.00 θα παρουσιαστεί η οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη Θέλω να δω τον Πάπα, σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη, ενορχήστρωση Μιχάλη Παπαπέτρου, με τους Δημήτρης Σιγαλό, Βαγγέλη Μανιάτη, Τζούλια Σουγλάκου, Χρύσα Μαλιαμάνη, Νικόλα Μαραζιώτη, Μαρισία Παπαλεξίου, Αντώνη Κυριακάκη και τη συμμετοχή μικρού μουσικού συνόλου.

Στις 22 και 23 Νοεμβρίου το Μπαλέτο της ΕΛΣ θα παρουσιάσει το τρίπτυχο χορού Return of the Summer, με τις χορογραφίες Μπολερό του Κωνσταντίνου Ρήγου, σε μουσική Μορίς Ραβέλ, Point of No Return του Γιάννη Μανταφούνη, σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και Les Nuits d’été του Κωνσταντίνου Ρήγου, πάνω στη μουσική του Εκτόρ Μπερλιόζ, συνθέτοντας ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα σύγχρονου χορού που ξεχειλίζει από δυναμισμό και ενέργεια.

Στις 23 Νοεμβρίου, θα παρουσιαστεί η όπερα Τσέπης Ριγολέττος, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για βρέφη και νήπια από ενός έως τριών ετών. Το εργαστήριο - Όπερα Τσέπης Ριγολέττος είναι μια πρωτότυπη πολυαισθητηριακή εμπειρία ειδικά σχεδιασμένη για βρέφη και μικρά παιδιά ηλικίας 1 έως 3 ετών και εμπνευσμένη από τον Ριγολέττο του Τζουζέππε Βέρντι. Η δράση επιχειρεί να δημιουργήσει έναν πολυμεσικό κόσμο ήχου, εικόνας και κίνησης με στόχο την επαφή των παιδιών με τον κόσμο της όπερας, μέσω της αισθητηριακής εξερεύνησης και της ενεργητικής συμμετοχής.

Όλες οι παραστάσεις που θα δοθούν στην Καλαμάτα, είναι με είσοδο ελεύθερη για το κοινό με δελτία προτεραιότητας από την www.ticketservices.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα», το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Για τις εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται στο κοινό και για τις παραστάσεις που απευθύνονται στα σχολεία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από τις 23 έως και τις 31 Οκτωβρίου να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dikexokal@gmail.com και να ενημερώνονται για τη διαδικασία συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2721083086 & 2721180868 (10:00-13:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή).

Παράλληλα, στο Φουαγιέ του Μεγάρου Χορού και ενώ συνεχίζεται η επετειακή περιοδική έκθεση «Καλαμάτα, η Πόλη του Χορού», που αναδεικνύει την 30χρονη ιστορία του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, ο Σύλλογος Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας» του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας θα παρουσιάσει στο Φουαγιέ σειρά φωτογραφιών που δώρισε στον Σύλλογο ο συλλέκτης Δημήτρης Πυρομάλλης. Υπενθυμίζεται πως ο Σύλλογος Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας» λειτουργεί εντός του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας «Πανταζόπουλειος Λαϊκή Σχολή» τη μόνιμη έκθεση του αρχείου της Μαρίας Κάλλας, με ελεύθερη είσοδο, η οποία πλέον περιλαμβάνει περισσότερα από 1.500.000 τεκμήρια (επιστολές, αυτόγραφα, φωτογραφίες, περιοδικά, δίσκοι κλπ).

Η έκθεση είναι επισκέψιμη από Τετάρτη έως Κυριακή: 10:00-13:00 & 18:00-20:30