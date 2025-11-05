Επετειακός δίσκος από το σύλλογο “Τέρψις” με έργα καλλιτεχνικών διευθυντών του Δημοτικού Ωδείου

Στις τρεις σχολές (Δημοτικό Ωδείο, Δημοτική Σχολή Χορού και Δημοτικό Εικαστικό Εργαστήρι) φοίτησαν χιλιάδες παιδιά, πολλά από τα οποία ακολούθησαν στη συνέχεια επαγγελματική καλλιτεχνική πορεία με σημαντική παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με αφορμή την επέτειο, ο Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Μαθητών των Σχολών της Φάρις «Τέρψις», διοργανώνει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική δράση: την κυκλοφορία ενός δίσκου με έργα των καλλιτεχνικών διευθυντών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, με τη συμμετοχή καθηγητών, αποφοίτων και συνεργατών του Ωδείου.

Η παρουσίαση του δίσκου θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μιας επετειακής συναυλίας το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 8:30 μ.μ., στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει μια γιορτή της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δημιουργίας, τιμώντας τη μακρόχρονη προσφορά των σχολών στην πολιτιστική ταυτότητα της Καλαμάτας. Η τιμή του εισιτηρίου στην είσοδο είναι 12 ευρώ, ενώ στην προπώληση που ξεκινά στις 8/11 κοστίζει 10 ευρώ. Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια από το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, καθημερινά από τις 11 π.μ. έως τις 1 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., καθώς και το Σάββατο από τις 11 π.μ. έως τις 1 μ.μ.. Επίσης, εισιτήρια διατίθενται και από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας κατά τις ώρες λειτουργίας του.