Καλαμάτα: Την Κυριακή η τοποθέτηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία - Φυσικό δέντρο και στην 23ης

Την ερχόµενη Κυριακή θα τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία Καλαµάτας το νέο, φυσικό έλατο για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Θα προηγηθεί µια µέρα νωρίτερα η τοποθέτηση της βάσης, με τη έλευση του να αναμένεται με ανυπομονησία από μικρούς και μεγάλους. Φέτος μάλιστα, το ύψος του δέντρου από την περιοχή του Ταΰγέτου θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 23 μέτρα, ενώ η τοποθέτηση φάτνης κάτω από αυτό αναμένεται να το μετατρέψει σε σημείο αναφοράς.

Ο κορμός του θα είναι γερασμένος, ακολουθώντας τη λογική της περσινής χρονιάς, με τον προγραμματισμό της Φάρις να αφορά την τοποθέτηση πρόσθετων κλαδιών. Στη θέση δε του συγκεκριμένου, στην περιοχή ανάμεσα στο Δυρράχι και στο Νεοχώρι, θα φυτευτούν πέντε νέα έλατα.

Μετά το τέλος των εορτών, το ξύλο αναμένεται να αξιοποιηθεί, κάτι που δεν κατέστη δυνατό τελικά στις αρχές του έτους με το περσινό, καθώς είχε προσβληθεί από ασθένεια.

Η Καλαμάτα όπως φαίνεται έτσι θα έχει το πιο ψηλό Χριστουγεννιάτικο έλατο της χώρας, με τα Τρίκαλα να κρατούν τα πρωτεία ως προς το πιο ψηλό δέντρο ευρύτερα, στολίζοντας κάθε χρόνο μια σεκόγια ύψους 33 μέτρων.

ΤΑ ΚΔΑΠ ΣΤΟΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ 23ΗΣ

Φυσικό δέντρο με εορταστικό στολισμό θα μπει επίσης και στην 23η Μαρτίου, αντικαθιστώντας την -μονότονη- όπως την αποκαλούσαν επαγγελματίες Χριστουγεννιάτικη μπάλα.

Τα στολίδια μάλιστα θα κατασκευαστούν από παιδιά, δίνοντας στην πρωτοβουλία έναν επιπλέον κοινωνικό χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ψηφίστηκε χθες ομόφωνα στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της “Φάρις” η εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων αγοράς διαφόρων διακοσμητικών ειδών για την κατασκευή χριστουγεννιάτικων στολιδιών από τα παιδιά των ΚΔΑΠ, ύψους 450 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης ενημέρωσε πως τα παιδιά θα βοηθήσουν και στον στολισμό του δέντρου, μέσα από μια γλυκιά και συμβολική πρωτοβουλία.

Υπενθυμίζεται πως η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου θα γίνει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, ακολουθώντας συναυλία με τον Γιώργο Τσαλίκη.