Περιφέρεια Πελοποννήσου: Δυναμική παρουσία στην έκθεση “Philoxenia – Hotelia 2025”

Με ισχυρή αποστολή συμμετείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη διεθνή έκθεση Philoxenia – Hotelia 2025, στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζοντας στο κοινό και στους επαγγελματίες του τουρισμού τη νέα ταυτότητα “Visit Peloponnese – The Land of Impossible Beginnings”.

Στην αποστολή έλαβαν μέρος έντεκα δήμοι της Πελοποννήσου: Καλαμάτας, Σπάρτης, Μονεμβασίας, Ελαφονήσου, Ναυπλιέων, Νοτίου Κυνουρίας, Ερμιονίδας, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Επιδαύρου, Βόρειας Κυνουρίας και Γορτυνίας, καθώς και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου.

Το περίπτερο της Περιφέρειας αποτέλεσε σημείο αναφοράς της έκθεσης, προβάλλοντας με σύγχρονη αισθητική έναν προορισμό που εξελίσσεται σταθερά και ενισχύει την εξωστρέφειά του. Στο πλαίσιο της συμμετοχής πραγματοποιήθηκαν γευσιγνωσίες κρασιού από την Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Πελοποννήσου και ελαιολάδου σε συνεργασία με το Σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας, αναδεικνύοντας τη δυναμική της τοπικής παραγωγής.

Παράλληλα, έγιναν συναντήσεις με διεθνείς tour operators και ταξιδιωτικούς οργανισμούς που εξετάζουν νέες μορφές συνεργασίας και θεματικά τουριστικά προϊόντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το ειδικά οργανωμένο Networking Event της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου και του Σαββάτου 15 Νοεμβρίου, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την ΠΕΔ Πελοποννήσου και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πάρνωνα. Στο πλαίσιο του event παρουσιάστηκαν ο προορισμός Πελοπόννησος, η γαστρονομία της και το έργο Peloponnese Trails σε περισσότερους από εκατό διεθνείς buyers, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μενού βασισμένο σε αυθεντικά πελοποννησιακά προϊόντα.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός υπογράμμισε ότι η συμμετοχή στη φετινή Philoxenia – Hotelia πιστοποιεί τη νέα ενιαία κατεύθυνση της Περιφέρειας στον τουρισμό, με έμφαση στην ποιότητα, στη διεθνή παρουσία και στη συνεργασία με τους δήμους και τους φορείς της αγοράς. Αντίστοιχα, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας σημείωσε ότι η Πελοπόννησος προχωρά με σύγχρονη εικόνα και σαφή στόχευση, διεκδικώντας τον ρόλο που της αναλογεί στον ελληνικό και διεθνή τουριστικό χάρτη.