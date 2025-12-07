Καλαμάτα: Ανανεωμένη η «Πλατεία των Ευχών» - Η δράση που "μεταμόρφωσε" το εορταστικό προφίλ του κέντρου

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που, όπως φάνηκε ήδη από τον πρώτο χρόνο, «άναψε τη σπίθα» ώστε το κέντρο της Καλαμάτας να ξεφύγει από τα καθιερωμένα και να αποκτήσει μια νέα εικόνα κατά την εορταστική περίοδο.

Στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας της, χιλιάδες μικροί και μεγάλοι πέρασαν από τα ξύλινα σπιτάκια, επιβεβαιώνοντας ότι η δράση αυτή ήταν η ατραξιόν που έλειπε από την εορταστική Καλαμάτα, ώστε η πόλη να συνδεθεί με την επισκεψιμότητα, πέρα από τη θερινή σεζόν.

Μιλώντας στην «Ε», ο πρόεδρος του ΣΕΜ Γιάννης Κολοβός, αναφέρθηκε στις φετινές παρεμβάσεις, στη φιλοσοφία της δράσης και στις προκλήσεις που ανοίγονται στον ορίζοντα. Όπως μας ανέφερε, φέτος ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος της πλατείας ενισχύεται ακόμη περισσότερο. «Θα προσθέσουμε άλλο ένα σπιτάκι, δίνοντας έμφαση στο ορόσημο, στην ταυτότητα της πόλης, στην ελιά», τόνισε, εξηγώντας ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ακόμη νέο αφήγημα στην Πλατεία των Ευχών. Ο κ. Κολοβός παρατήρησε πως η προσπάθεια που ξεκίνησε το 2023 «έχει αρχίσει και αποδίδει πολλούς καρπούς, σε διάφορες κατευθύνσεις», με την πλατεία να εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς για τις γιορτές.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ

Ο πρόεδρος του ΣΕΜ ανέλυσε ότι η Πλατεία των Ευχών στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Πρώτος άξονας είναι η επιχειρηματικότητα. «Θέλουμε να την ενισχύσουμε», είπε, υπογραμμίζοντας πως το διάστημα των γιορτών αποτελεί μια μεγάλη τονωτική ένεση για εστιατόρια, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα κ.τ.λ.

Δεύτερος άξονας είναι η εξωστρέφεια και η προβολή. Ο κ. Κολοβός επεσήμανε ότι η συστηματική προβολή προς την Αθήνα και τους όμορους νομούς είναι καθοριστική: «Το πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτός είναι ο συνδετικός κρίκος για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την πόλη μας». Όπως μας είπε, την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στην Αθήνα για διαδοχικές επαφές με τηλεοπτικά κανάλια και εκπομπές, επιδιώκοντας να προβληθεί η Καλαμάτα στο ευρύτερο κοινό. «Αν δεν δώσεις το κάτι παραπάνω στον Αθηναίο και στους όμορους νομούς, γιατί να έρθει;» είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας πως πρόκειται για μια δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν ενδεχομένως άλλοι.

Τρίτος άξονας είναι οι δράσεις για τα παιδιά. Ο ίδιος υπογράμμισε πως τα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και κυκλικής οικονομίας αποτελούν βασικό κομμάτι του εγχειρήματος. «Στείλαμε σε όλα τα σχολεία πρόσκληση και κλείσανε μέσα σε δύο μέρες όλα τα εργαστήρια» γνωστοποίησε. «Καθημερινά, σχολεία και τάξεις θα επισκέπτονται την πλατεία: στο σπιτάκι ζαχαροπλαστικής θα φτιάχνουν σοκολατένιες δημιουργίες, ενώ στο εργαστήρι των ξωτικών θα χρησιμοποιούν υλικά –ύφασμα, ξύλο και άλλα– τα οποία «υπηρέτησαν τον σκοπό τους και τώρα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία» εξήγησε.

Μιλώντας για το ξεκίνημα της προσπάθειας αυτής, ο κ. Κολοβός σχολίασε πως η Πλατεία των Ευχών προέρχεται μέσα από μια συνεργασία με τον Δήμο, δίνοντας άλλο αέρα, άλλη πνοή και άλλη ταυτότητα στην πόλη για τα Χριστούγεννα. Όπως υπογράμμισε, οι προσπάθειες αυτές είναι διαρκείς, τόσο από την πλευρά του ΣΕΜ όσο και μέσα από το πλαίσιο συνεργασίας με τον Δήμο. Αναφορικά με τις κρατήσεις μέχρι στιγμής, ο κ. Κολοβός ανέφερε ότι κινούνται σε καλό επίπεδο. «Πάνε καλά χρόνο με το χρόνο», πρόσθεσε, λέγοντας πως αν συγκρίνει κανείς την κατάσταση πριν από τρία χρόνια με το σήμερα, «υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά». Επικαλούμενος μάλιστα αναφορές συναδέλφων – ξενοδόχων ανέφερε πως «για πρώτη φορά στα χρονικά, τα τελευταία χρόνια, βλέπουν να υπάρχει ενδιαφέρον για κρατήσεις τα Χριστούγεννα».

«ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΙΑΣΕΙ ΤΟΝ ΣΦΥΓΜΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ»

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΕΜ κλήθηκε να σχολιάσει δηλώσεις του στις αρχές του έτους, όταν ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στην κεντρική πλατεία. Τότε είχε σημειώσει πως, εάν η Καλαμάτα θέλει να γίνει τουριστικός προορισμός, «θα βρει μπροστά της μια μεγάλη πυραμίδα με προκλήσεις» και ότι απαιτείται «πολιτική βούληση και γρήγορες αποφάσεις, γιατί τα πράγματα τρέχουν με κινηματογραφική ταχύτητα». Σε ερώτηση για το αν έχει δει πρόοδο ένα χρόνο μετά ουσιαστικά, ο ίδιος απάντησε ότι έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, εκτιμώντας ωστόσο πως χρειάζεται καλύτερος συντονισμός και στοχευμένα βήματα. «Σε αυτό χωλαίνουμε λίγο. Δεν έχουμε πιάσει τον σφιγμό που πρέπει», ανέφερε, ενώ συμπλήρωσε τα εξής: «Εμείς ήδη ετοιμάζουμε κάποια πράγματα ώστε να μπορέσουμε να συντονίσουμε αυτή την κατεύθυνση, ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε το αφήγημα που πρέπει».

ΤΟ ΦΙΛΟΔΟΞΟ PROJECT ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στα τέλη του 2023, ο κ. Κολοβός είχε κάνει γνωστή μέσω της «Ε», μια πρόταση που επεξεργάζεται τα τελευταία χρόνια: ένα project εικονικής πραγματικότητας με τρισδιάστατο έλκηθρο, που θα ξεκινά από το Κάστρο, θα περνά πάνω από το κέντρο και θα καταλήγει στο Πάρκο του ΟΣΕ. Ερχόμενοι στο σήμερα, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «το ψάχνουμε», όμως το κόστος είναι πολύ μεγάλο.

«Εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε να το αναλάβουμε», ξεκαθάρισε, εξηγώντας ότι ήδη ο ΣΕΜ και οι επιχειρήσεις της κεντρικής πλατείας έχουν «βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη» για τον διάκοσμο, τις δράσεις και τα εργαστήρια. Παράλληλα, φέτος δημιουργείται και μια κινητή ομάδα –μια ιδέα που ξεκίνησε πέρυσι– με 4-5 άτομα, ξυλοπόδαρο και ξωτικά, η οποία θα κινείται σε σημεία της πόλης. «Το κόστος είναι πολύ μεγάλο», τόνισε ξανά, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει στήριξη από άλλους συλλόγους. «Συνεχίζουμε να βλέπουμε συλλόγους-φαντάσματα», σχολίασε, προσθέτοντας ότι μια μικρή ενεργοποίηση από όλους «θα μπορούσε να φέρει πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα». Για το project της εικονικής πραγματικότητας, εξήγησε ότι υπάρχει σκέψη για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί, αλλά «δεν είναι τόσο εύκολο». Όπως είπε, απαιτείται πιο βαθιά συζήτηση με τον Δήμο και τα απαραίτητα «ok», καθώς όλα γίνονται μέσω παραχώρησης χώρου και με δημοτική έγκριση. «Δεν μπορούμε μόνοι μας, δεν είμαστε οι αρμόδιοι. Εμείς δουλεύουμε συμπληρωματικά, δεν πάμε να προσπεράσουμε κανέναν», ανέφερε. Ο ίδιος αποκάλυψε πως υπάρχουν ήδη επαφές με μεγάλες εταιρείες που ενδιαφέρονται να στηρίξουν οικονομικά το εγχείρημα. «Αρκεί ό,τι γίνει, να γίνει με μπροστάρηδες τους αρμόδιους. Μας ενδιαφέρει να ζωντανέψει η πόλη, κάτι που πιστεύω πως το έχουμε πετύχει σε πρώτη φάση» παρατήρησε.

Σε άλλο σημείο της συζήτησής μας, ο κ. Κολοβός τόνισε πως η εικόνα της πόλης τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει σημαντικά: «Η πόλη παρουσιάζει μια εικόνα τα Χριστούγεννα που παλιά δεν υπήρχε ούτε σαν όνειρο», ανέφερε, συνδέοντας άμεσα αυτή την αλλαγή με την αυξημένη επισκεψιμότητα. Δεν παρέλειψε δε να σχολιάσει ότι «άνθρωποι που είχαν καίριες θέσεις έβαλαν λάθος ταυτότητα στην πόλη» και «αποδέχτηκαν μια κατάσταση χωρίς να προσπαθήσουν να την αλλάξουν». «Από την πλευρά μας μέσα σε λίγα χρόνια, δώσαμε άλλο αέρα, άλλη πνοή. Μεταμορφώσαμε αυτή την κατάσταση με τη βοήθεια του Δήμου και όλων των υπόλοιπων», συμπλήρωσε. Κλείνοντας, ο κ. Κολοβός σχολίασε ότι ο επισκέπτης στις γιορτές «θέλει το ερέθισμα» για να επιλέξει έναν προορισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι ο Δήμος υστερεί στην προβολή της πόλης: «Είμαστε πολύ πίσω. Δεν υπάρχει συντονισμένη προβολή. Γίνονται αποσπασματικά πράγματα. Εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Πρέπει να γίνονται στοχευμένα αυτά».