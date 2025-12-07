Μεσσηνία: Γιορτινή βραδιά στον Δάρα - Άναψε το δέντρο ο Πολιτιστικός Σύλλογος

Σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα, το απόγευμα του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δάρα.

Την επίσημη έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Ο Δάρας», Βασίλης Καπακλής, δίνοντας έτσι το σύνθημα για την έναρξη των εορταστικών δράσεων του Δήμου Μεσσήνης.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Δάρας» σε συνεργασία με τον Δήμο Μεσσήνης, συγκέντρωσε κατοίκους κάθε ηλικίας, δημιουργώντας μια ζωντανή και χαρούμενη χριστουγεννιάτικη βραδιά.

Ιδιαίτερη χαρά πρόσφερε στους μικρούς φίλους ο Άγιος Βασίλης, μοιράζοντας χαμόγελα και καραμέλες σε παιδιά και ενήλικες, ενώ οι γυναίκες του συλλόγου φρόντισαν να προσφέρουν παραδοσιακά εδέσματα, που συμπλήρωσαν ιδανικά το γιορτινό κλίμα.