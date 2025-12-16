Η παράσταση «Μίστερο Μπούφο» παρουσιάζει η θεατρική ομάδα της ΚΝΕ

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, στις 8 μ.μ. στο αμφιθέατρο Φιλαρμονικής Καλαμάτας.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Ντάριο Φο, ο Ιταλός συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός που τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1997, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Το έργο του συνδυάζει το σαρκαστικό χιούμορ με τη βαθιά πολιτική και κοινωνική κριτική, δημιουργώντας μια θεατρική γλώσσα που επικοινωνεί ταυτόχρονα με τον λαό και με την ιστορία. Η πολιτική δράση του Ντάριο Φο υπήρξε αναπόσπαστο στοιχείο της καλλιτεχνικής του πορείας. Από τα πρώτα του βήματα στο θέατρο, ο Φο δεν αντιμετώπισε τη σκηνή ως χώρο απλής ψυχαγωγίας, αλλά ως όπλο κοινωνικής παρέμβασης. Με έργα όπως το «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού», το «Δεν πληρώνω! Δεν πληρώνω!» και πολλά ακόμα καυτηρίασε τις αδικίες της άρχουσας τάξης και των οργάνων της, την εκμετάλλευση των εργαζομένων και την υποκρισία των πολιτικών και θρησκευτικών θεσμών. Ο ίδιος συμμετείχε ενεργά σε κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες και το μαζικό κίνημα στην Ιταλία, ενώ συχνά βρέθηκε στο στόχαστρο της λογοκρισίας και της κρατικής καταστολής. Το 1970, μαζί με την σύζυγο και συνεργάτιδά του, Φράνκα Ράμε, ίδρυσαν το Collettivo Teatrale La Comune, που λειτούργησε ως ζωντανό κύτταρο πολιτικού θεάτρου, φέρνοντας τις παραστάσεις σε εργοστάσια, πλατείες και χώρους αγώνα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ενα από τα εμβληματικά δημιουργήματα του Φο, είναι το «Μίστερο Μπούφο», μια σύγχρονη αναβίωση του μεσαιωνικού θεάτρου των γιορτών. Ο Φο άντλησε υλικό από λαϊκές αφηγήσεις, θρύλους, θρησκευτικά κείμενα και παραδόσεις, για να δημιουργήσει ένα θεατρικό μωσαϊκό που αποκαλύπτει την αθέατη πλευρά της ιστορίας: Την οπτική των φτωχών, των καταπιεσμένων, των «από κάτω». Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά το 1969 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να συγκινεί, να προκαλεί και να εμπνέει. Οταν πρωτοπαρουσιάστηκε στην Ιταλία του '60, το «Μίστερο Μπούφο» λειτούργησε ως άμεσο σχόλιο απέναντι στην παντοδυναμία της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία είχε τεράστια επιρροή στην πολιτική και κοινωνική ζωή. Ο Φο, με το οξύ του πνεύμα, τόλμησε να σατιρίσει ιερά πρόσωπα και αφηγήσεις, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις αλλά και ενθουσιώδεις αποδοχές από το κοινό, που είδε τη δική του φωνή να βρίσκει θεατρικό βήμα.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ «ΜΙΣΤΕΡΟ ΜΠΟΥΦΟ» ΣΗΜΕΡΑ;

Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί: Γιατί να ξανανεβάσει κανείς σήμερα το συγκεκριμένο κείμενο; Η απάντηση βρίσκεται στο περιεχόμενό του. Στη σημερινή πραγματικότητα, τα κύρια ζητήματα που θέτει το έργο παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα. Η βαρβαρότητα της κρατικής εξουσίας, η καταπίεση των αδυνάτων που πηγάζει από την ίδια τη φύση του συστήματος της εκμετάλλευσης και η ανάγκη του ανθρώπου να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του, είναι ζητήματα που απασχολούν καθημερινά, ολοένα και με πιο επιτακτικό τρόπο. Το «Μίστερο Μπούφο» δεν είναι απλώς μια θεατρική σάτιρα, είναι ένας ζωντανός καθρέφτης της κοινωνίας μας, που συνεχίζει να μας καλεί σε προβληματισμό. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα κείμενο που ανήκει στο παρελθόν, αλλά για μια ζωντανή θεατρική πράξη που έχει πάντα τη δύναμη να μιλάει για το τώρα. Οσο υπάρχουν η αδικία και η ταξική εκμετάλλευση, όσο υπάρχει ανάγκη για πραγματική ελευθερία και δικαιοσύνη, το έργο αυτό θα παραμένει επίκαιρο. Στην εκδοχή που θα παρακολουθήσει το κοινό, η Θεατρική Ομάδα της ΚΝΕ επιχειρεί να το δείξει αυτό καθαρά. Μέσα από το γέλιο, τη σάτιρα και την υπερβολή, θέλει να προκαλέσει τους θεατές να δουν τη δική τους καθημερινότητα με άλλο μάτι. Θέλει να ξυπνήσει την κριτική σκέψη, να θυμίσει ότι η τέχνη μπορεί να είναι όπλο, και να μοιραστεί τη χαρά που πηγάζει από τη συλλογική δημιουργία.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ ΚΝΕ

Η Θεατρική Ομάδα διασκευάζει το έργο, προετοιμάζοντας μία παράσταση με πολύ μεράκι και δουλειά, εστιάζοντας ακριβώς σε αυτά τα στοιχεία που έχουν άμεση αναφορά στο σήμερα. Επιχειρείται, με όχημα το κείμενο του Φο, να αναδειχθούν πλευρές που σχετίζονται με την πολιτική χειραγώγηση, την εκμετάλλευση της πίστης και της ελπίδας των ανθρώπων, αλλά και τη διαρκή ανάγκη για συλλογικότητα, αλληλεγγύη και αντίσταση. Με τον τρόπο αυτό, το έργο γίνεται ένα σχόλιο για τη σημερινή εποχή, μια γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το παρόν.

Η παράσταση που ανεβάζει η Θεατρική Ομάδα της ΚΝΕ είναι μια ελεύθερη διασκευή του «Μίστερο Μπούφο». Δεν αντιμετωπίζει το έργο ως ένα μουσειακό κειμήλιο, αλλά ως μια ζωντανή πρώτη ύλη. Ο πυρήνας του παραμένει, το πνεύμα της λαϊκής σάτιρας και της ανατροπής, και έρχεται σε διάλογο με τις ανησυχίες του σήμερα. Ετσι, σκηνές που μιλούν για την καταπίεση ή για τη διαστρέβλωση της αλήθειας αποκτούν νέες διαστάσεις, αναφερόμενες στη σύγχρονη κοινωνία, στους τρόπους με τους οποίους η κυρίαρχη τάξη συνεχίζει να επιβάλλεται, αλλά και στη δύναμη που έχει ο άνθρωπος όταν στέκεται όρθιος και ενώνεται με τους όμοιούς του.

Η Θεατρική Ομάδα στη δουλειά της χρησιμοποιεί στοιχεία από το σωματικό θέατρο, αυτοσχεδιασμούς, μουσική και ρυθμό, για να αναδείξει την εκρηκτική ενέργεια του έργου. Οπως και στο πρωτότυπο «Μίστερο Μπούφο», η πιστή απεικόνιση μπλέκεται με τους συμβολισμούς, η πραγματικότητα με τη φαντασία και το κωμικό με το τραγικό. Η παράσταση είναι μια πρόσκληση σε γέλιο αλλά και σε σκέψη, σε ανατροπή αλλά και σε συγκίνηση.

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΝΕ

Η Θεατρική Ομάδα της ΚΝΕ προσπαθεί να «ξυπνήσει» τη δημιουργικότητα και τη φαντασία σε κάθε νέο και νέα που συμμετέχει ξεχωριστά, συνθέτοντας μια ομάδα που δουλεύει συλλογικά! Καθένας που συμμετέχει συνεισφέρει δημιουργικά, όχι μόνο με την υποκριτική του παρουσία, αλλά και με ιδέες, με έμπνευση, με διάθεση προσφοράς. Κάθε πρόβα, κάθε συζήτηση έχει στόχο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας, της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας. Η διαδικασία είναι εξίσου σημαντική με το αποτέλεσμα: Πρόκειται για μια συλλογική αναζήτηση που οδηγεί σε μια παράσταση συνόλου.

Η «κόλλα» που δένει την Ομάδα, είναι τα ίδια υλικά της Οργάνωσής μας: Η εθελοντική προσφορά, το μεράκι, η ευθύνη των μελών της ΚΝΕ για καθετί που αναλαμβάνουν. Μας κινεί η ανάγκη να εκφραστούμε, να επικοινωνήσουμε και να μοιραστούμε! Μας καθοδηγεί η πρωτοπόρα θεωρία και δράση του Κόμματός μας, ώστε και μέσα από την τέχνη να ανακαλύψουμε περισσότερα για την πραγματικότητα που θέλουμε να αλλάξουμε! Το θέατρο δεν είναι απλώς μια φωτογραφία της πραγματικότητας, αλλά έχει και τη δύναμη να συμβάλλει στη διαμόρφωσή της, μιλώντας στην καρδιά και το μυαλό ηθοποιών και θεατών και έτσι είναι για εμάς όπλο!

Προσκλήσεις μπορείτε να προμηθευτείτε είτε στον χώρο της παράστασης, είτε στις Οργανώσεις της ΚΝΕ Καλαμάτας (Πλατεία Οθωνος 10, τηλ. 27210 26512).