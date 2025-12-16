Συναυλία για την εξέλιξη των στυλ της τζαζ στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας παρουσίασε στο πλαίσιο των δράσεων του μια πολύ ενδιαφέρουσα "διάλεξη - συναυλία για την εξέλιξη των στυλ της Jazz".

Ο Σύλβιος Σύρρος κατάφερε να εξηγήσει με μουσικούς αλλά και αισθητικούς όρους τους ρυθμικούς και μελωδικο-αρμονικούς παράγοντες που καθόρισαν τις αλλαγές στα ρεύματα της τζαζ. Παράλληλα, με την θεωρητική προσέγγιση ερμηνεύτηκε και ένα κομμάτι από την κάθε περίοδο από ένα κουιντέτο που αποτελείται από τελειόφοιτους σπουδαστές αλλά και καθηγητές της σχολής Jazzart. Επαιξαν οι: Τραγούδι: Σοφία Μπράιλα, Σαξόφωνο: Gabrielle Milozzi, Κιθάρα: Σωτήρης Χούτος, Μπάσο: Αρίωνας Γυφτάκης, Τύμπανα: Νίκος Καραπαπάς, Δημήτρης Ζερβός. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Σύλβιος Σύρρος.