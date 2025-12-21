Άνοιξε η ηλεκτρονική προπώληση για τις νέες παραγωγές του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας

Άνοιξε από την Παρασκευή 19/12 η ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων για τις χειμερινές παραστάσεις του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας, προσκαλώντας το θεατρόφιλο κοινό της πόλης και της ευρύτερης περιοχής να εξασφαλίσει εγκαίρως θέση για τις καλλιτεχνικές προτάσεις μέσω της πλατφόρμας TicketServices.

Η θεατρική παραγωγή «Μόνο 2 Λόγοι», βασισμένη στα κείμενα της Λούλας Αναγνωστάκη και του Ιάκωβου Καμπανέλλη, έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 8 μ.μ. στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Ο «πατέρας» και η «μάνα» του νεοελληνικού θεάτρου: ο Ιάκωβος Καμπανέλλης και η Λούλα Αναγνωστάκη ενώνουν τη φωνή τους σε μια ενιαία παράσταση. Παρά το γεγονός ότι στην νεοελληνική κοινωνία συνηθίζεται να δημιουργούνται οπαδοί και δίπολα ακόμα και σε εκφάνσεις της τέχνης είναι πλέον αντιληπτό ότι αρκετά κοινά στοιχεία χαρακτηρίζουν τους δύο κορυφαίους θεατρικούς συγγραφείς στον πυρήνα της δραματουργίας τους. Θεματική των έργων τους είναι η μοναξιά, η ενοχή, τα τραύματα και τα αδιέξοδα του Έλληνα των μεταπολεμικών χρόνων, το νέο αστικό τοπίο, οι εθνικές και προσωπικές μας διαψεύσεις. Τους μονόλογους θα ερμηνεύσουν η Ελένη Γερασιμίδου και ο Φίλιππος Σοφιανός. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 7 μ.μ. και κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να απολαύσει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

Για ηλεκτρονική προπώληση πατήστε εδώ.

Παράλληλα, συνεχίζεται η παρουσίαση της παιδικής παραγωγής «Τρομάρας», βασισμένη στο ομώνυμο διήγημα του Γεώργιου Βιζυηνού, η οποία αποτελεί μια ζωντανή και διδακτική προσέγγιση της κλασικής ελληνικής λογοτεχνίας για νεαρότερο κοινό αλλά και οικογένειες.

Το έργο αγαπήθηκε από τους μικρούς θεατές και συνεχίζει τις παραστάσεις του στο Μέγαρο Χορού. Επόμενη προγραμματισμένη παράσταση είναι την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ.

Για ηλεκτρονική προπώληση πατήστε εδώ.