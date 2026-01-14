eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026 16:20

Καλαμάτα: “Μουσική Ποιητική” με τον Στάθη Γυφτάκη

Στη δεύτερη κατά σειρά διάλεξη του Στάθη Γυφτάκη με τίτλο "Μουσική Ποιητική" προσκαλεί το κοινό το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.

“Αν θέλετε να μάθετε πως και γιατί η σοκολάτα ευθύνεται για την εξέλιξη των τσεμπάλων ή τι σχέση είχε ο J.S.Bach με τον καφέ... Αν θέλετε να ανακαλύψετε τι συνδέει ένα εκκλησιαστικό όργανο και μια γυναίκα τον J.S. Bach και τον G.F.Haendel, ή αν θέλετε να πληροφορηθείτε για μια ιστορική γυναικοκτονία στα μέσα της Αναγέννησης, ελάτε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 8 μ.μ. στην αίθουσα συναυλιών του ΔΩΚ. Κατά τα άλλα θα εξετάσουμε τις διαφορές ανάμεσα στον Μεσαίωνα, την Αναγέννηση και την εποχή του Μπαρόκ” τονίζεται από τους διοργανωτές.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

