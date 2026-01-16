Εκδήλωση για τις εξελίξεις στον χώρο της εστίασης τη Δευτέρα στην Καλαμάτα

Εκδήλωση με θέμα τις εξελίξεις στον χώρο της εστίασης διοργανώνουν τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, στις 6 μ.μ., στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας και ο Σύλλογος Καταστημάτων Εστίασης Καλαμάτας.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα ευρήματα των ερευνών οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τον κλάδο της εστίασης.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς. Παρεμβάσεις θα κάνουν ο πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής, ο κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Οδυσσεύς Σπηλιόπουλος, ο πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηλίας Μακρής και ο διευθυντής του ΠΜΣ στη Βιώσιμη Χρηματοοικονομική και Λογιστική Βασίλειος Γιαννόπουλος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά δημόσια η νέα οπτική ταυτότητα της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, ενόψει της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυσή της.