Τα πρώτα γκρουπ του Καλαματιανού Καρναβαλιού – Ανοιχτές οι αιτήσεις

Τα πρώτα καρναβαλικά γκρουπ που θα συμμετάσχουν στις παρελάσεις του Καλαματιανού Καρναβαλιού ανακοίνωσε η επίσημη σελίδα του θεσμού, δίνοντας μια πρώτη γεύση από το χρώμα και τη φαντασία που θα πλημμυρίσουν την πόλη.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις, τα γκρουπ που έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής συμμετοχή είναι τα εξής: Group 1 Who killed the big bad wolf?, Group 5 Candy na delulu, Group 99 La bubu, Group 32 Η φυλή των ονειροπαρμένων, Group 98 Ηλιοπεκεπαίδια, Group 16 Κυνήγι χαμένου θησαυρού δήμου Μοσχάτου – Ταύρου disco, Group 20 Θα γίνει… της Πόπινς, Group 9 Σε 5 λεπτά Έρχομαι!

(Fame Dance Academy), Group 12-13 Hello Κουροparty.

Οι αιτήσεις συμμετοχής καρναβαλικών πληρωμάτων θα παραμείνουν ανοιχτές έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ενώ κάθε πλήρωμα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 20 καρναβαλιστές.

“Είστε έτοιμοι να γίνετε μέρος της πιο ξέφρενης και πολύχρωμης γιορτής της πόλης; Δηλώστε συμμετοχή με την ομάδα σας και ζήστε αξέχαστες στιγμές γεμάτες μουσική, χορό και διασκέδαση” τονίζεται από τους διοργανωτές.

Η αυλαία των εκδηλώσεων θα ανοίξει την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της αποκριάτικης περιόδου στην Καλαμάτα. Το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων θα είναι οι δύο μεγάλες παρελάσεις: η νυχτερινή καρναβαλική παρέλαση το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου και η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου το μεσημέρι, η οποία αναμένεται να γεμίσει τους δρόμους της πόλης με χρώμα, μουσική και φαντασία. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η τελετή λήξης με συναυλία, ολοκληρώνοντας το φετινό αποκριάτικο ταξίδι.

Για περισσότερες πληροφορίες, για τη δημιουργία καρναβαλικών γκρουπ, τη συμμετοχή ως εθελοντές ή για να γνωρίσετε τα πληρώματα του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού πατήστε εδώ.