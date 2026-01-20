Παρουσίαση έργων τριών Μεσσήνιων συγγραφέων από την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών στην Αθήνα

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα ποιητικά βιβλία «Στιγμές και στίγματα» και «Χρωμάτων Αντίστιξη» του φιλολόγου-συγγραφέα και μέλους της ΕΕΛ Αγγελου Λάππα. Για το έργο του θα μιλήσουν η θεολόγος, κριτικός λογοτεχνίας και ποιήτρια, μέλος της ΕΕΛ, Χρύσα Νικολάκη, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας.
Θα ακολουθήσει παρουσίαση του βιβλίου διηγημάτων «Ορια και Ρήξεις» και της μελέτης «Αλέξανδρος Ισαρης · Επιστρέφοντας φωτεινός» της φιλολόγου-συγγραφέα και πρώην προέδρου της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων Αντωνίας Παυλάκου. Ομιλητές θα είναι ο φιλόλογος-συγγραφέας Χρίστος Ρώμας και η συγγραφέας.
Επίσης, θα παρουσιαστούν τα ποιητικά βιβλία «Τα Αλλιώτικα» και «Ανάξιον εστί» του ποιητή-συγγραφέα και μέλους της ΕΕΛ Αριστοτέλη Φράγκου. Για το έργο του θα μιλήσουν η καθηγήτρια Συγκριτικής Λογοτεχνίας, ποιήτρια και αντιπρόεδρος της ΕΕΛ Σοφία Σκλείδα, ο εικαστικός και πρόεδρος της ΕΕΛ Κώστας Καρούσος, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας.
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο γενικός γραμματέας της ΕΕΛ, δρ ΕΜΠ, λογοτέχνης και μουσικοσυνθέτης Γιώργος Μαρινάκης, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης και τις απαγγελίες έχει αναλάβει η εκπαιδευτικός και μέλος του ΔΣ της ΕΕΛ Μαίρη Τσούτσια.
Η Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών διοργανώνει λογοτεχνική εκδήλωση με την παρουσίαση έργων τριών Μεσσήνιων συγγραφέων αύριο Τετάρτη, στις 6.30 μ.μ., στην αίθουσα «Μιχαήλα Αβέρωφ» της ΕΕΛ, στην Αθήνα.
