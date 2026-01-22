Καλαμάτα: 1.700 επισκέπτες το 2025 στην Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης

Το μεγαλύτερο ποσοστό της επισκεψιμότητας προήλθε από προγραμματισμένες επισκέψεις σχολικών μονάδων και πανεπιστημιακών τμημάτων από τη Μεσσηνία και την ευρύτερη περιοχή. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορούσε οργανωμένες επισκέψεις φορέων και συλλογικών ομάδων, τόσο τοπικών όσο και από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, καθώς και μεμονωμένους συμπολίτες και επισκέπτες της Καλαμάτας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επισκεψιμότητα ενισχύθηκε τόσο από τη μόνιμη έκθεση της Συλλογής της Πινακοθήκης —στην οποία περιλαμβάνονται έργα των Νικολάου Γύζη, Φώτη Κόντογλου, Θάλειας Φλωρά-Καραβία, Γιάννη Τσαρούχη, Γιαννούλη Χαλεπά, Βασίλη Φωτόπουλου, Όπυς Ζούνη κ.ά.— όσο και από τη διοργάνωση της περιοδικής έκθεσης «Χαρτογραφώντας το Ιερό», η οποία φιλοξενήθηκε στο εξάγωνο της αίθουσας «Αγγελική Κουτσομητοπούλου», στον 3ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου. Σημαντική συμβολή είχε, επίσης, η υλοποίηση δημιουργικών και καλλιτεχνικών εργαστηρίων από την ομάδα της Λαϊκής Βιβλιοθήκης, κατά το διάστημα από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίσκεψη στην Πινακοθήκη συνδυαζόταν —κυρίως στην περίπτωση των σχολικών επισκέψεων— με ξενάγηση στον χώρο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης. Εκεί, το κοινό είχε τη δυνατότητα να δει βιβλία από την κατηγορία των σπάνιων εκδόσεων της Λ.Β.Κ., τα οποία χρονολογούνται από το 1500 μ.Χ. και εξής, όπως τα Άπαντα του Πλάτωνα του 1534, γεωγραφικές απεικονίσεις και ταξιδιωτικά έργα με αναφορές στη Μάχη της Καλαμάτας από τον Βιντσέντσο Κορονέλλι (1686), προσκυνητάρια του 18ου αιώνα κ.ά. Παράλληλα, οι επισκέπτες γνώριζαν το μοναδικό και πρόσφατα ανακαινισμένο αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης, το οποίο φιλοξενεί το παιδικό τμήμα (2.500 τίτλοι παιδικών βιβλίων) καθώς και τη μουσική βιβλιοθήκη, με παρτιτούρες από το 1890 έως σήμερα.

Επιπλέον, η συνεργασία και η χωρική γειτνίαση με την έκθεση «Μαρία Κάλλας» του Συλλόγου Αποφοίτων του Μ.Σ.Κ. λειτούργησε θετικά ως προς την επισκεψιμότητα, καθώς το κοινό κατευθυνόταν αμφίδρομα στις εκθέσεις που λειτουργούσαν τις ίδιες ημέρες, με ελεύθερη είσοδο, σε γειτονικούς χώρους. «Χρώματα του Φωτός» της Εφης Μάνου στη μόνιμη συλλογή Εργο της ζωγράφου Εφης Μάνου εντάχθηκε στη μόνιμη συλλογή της Πινακοθήκης Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, έπειτα από δωρεά της καλλιτέχνιδας, με αφορμή την ατομική της έκθεση που παρουσιάστηκε από 9 έως 15 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή». Το έργο με τίτλο «Χρώματα του Φωτός» προστέθηκε στη μόνιμη συλλογή της Πινακοθήκης, ενώ τονίζεται ότι οι δωρεές σύγχρονων δημιουργών συμβάλλουν ουσιαστικά στον εμπλουτισμό της. Στόχος της Πινακοθήκης είναι, με την υποστήριξη του κοινού, να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, να αναδείξει τον μοναδικό πλούτο της Συλλογής της, να διευρύνει τις συνεργασίες της και να επενδύσει στην εξωστρέφεια και τη σύνδεση με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, συμβάλλοντας στην καλλιτεχνική και αισθητική εκπαίδευση ως αναπόσπαστο μέρος της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας.

Η Πινακοθήκη θα λειτουργεί κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, κατά τις ώρες 11 π.μ. – 1 μ.μ. και 5 μ.μ.– 7 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.