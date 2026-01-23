Παρουσίαση του βιβλίου «Η φυλακή» του Τάσου Θεοφίλου στην Καλαμάτα

Με τον συγγραφέα θα συζητήσει η δικηγόρος Χρύσα Καούνη.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Τάσος Θεοφίλου γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1982 στη Θεσσαλονίκη και ζει στην Κυψέλη. Απόφοιτος της Κοινωνικής και Ποιμαντικής Θεολογίας του ΑΠΘ από το 2007, κατάφερε μόλις το 2024 να περάσει στο επόμενο ακαδημαϊκό στάδιο ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό του στη Δημιουργική Γραφή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Καταδικασμένος σε ισόβια για την υποτιθέμενη εμπλοκή του σε μια υπόθεση για την οποία εν τέλει αθωώθηκε, βγαίνοντας στην πενταετία, ο Τάσος Θεοφίλου καταγράφει την ωμή πραγματικότητα της φυλακής, την καθημερινότητα των εγκλείστων, τη σύνθεση και την κοινωνική διαστρωμάτωση του πληθυσμού της, τα ήθη, την ιεραρχία, την άτυπη οικονομία της, τα πάντοτε επισφαλή δικαιώματα των κρατουμένων και τις παραβιάσεις τους, καθώς επίσης για το έντονα ταξικό αλλά και φυλετικό στοιχείο που διακρίνει την απονομή δικαιοσύνης.