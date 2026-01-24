«Μόνο 2 λόγοι» στο Μέγαρο Χορού

Πρόκειται για μια θεατρική συνάντηση δύο εμβληματικών μονολόγων της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, μέσα από τον «Επικήδειο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη και τον «Ουρανό Κατακόκκινο» της Λούλας Αναγνωστάκη. Η παράσταση έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια από το κοινό, με τις κριτικές στο διαδίκτυο να κάνουν λόγο για μια παραγωγή που αναδεικνύει τη δύναμη του λόγου και τη διαχρονικότητα των δύο κειμένων.

Οι Ελένη Γερασιμίδου και Φίλιππος Σοφιανός ερμηνεύουν με ευαισθησία και θεατρική ακρίβεια τους δύο μονολόγους, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών έως το τέλος. Οι δύο ήρωες αφηγούνται την προσωπική τους ιστορία με υπόγειο χιούμορ και έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη αναδεικνύει τη θεατρική ουσία των κειμένων, προσφέροντας στο κοινό μια παράσταση υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Η παράσταση θα ανέβει σήμερα Σάββατο στις 8 μ.μ., αύριο Κυριακή στις 7 μ.μ., και θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να απολαύσει το έργο καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται μέσω του ticketservices.gr.