Ρίχνει αυλαία η παράσταση “Δείπνο για οχτώ στις οχτώ”

Μετά από μια επιτυχημένη πορεία γεμάτη θερμή ανταπόκριση από το κοινό και εξαιρετικά θετικές κριτικές, η παράσταση «Δείπνο για οχτώ στις οχτώ» ρίχνει αυλαία το Σαββατοκύριακο.

Η «Νέα Σκηνή» ολοκληρώνει τον κύκλο των παραστάσεων ενός έργου που κατάφερε να καθηλώσει τους θεατές με την ατμόσφαιρα μυστηρίου, τις ανατροπές και τις δυνατές ερμηνείες. Το έργο της Ελένης Αλεβίζου —βασισμένο στο πρόσφατο ομώνυμο βιβλίο της— παρουσιάζεται σε θεατρική διασκευή της Ισμήνης Κωνσταντοπούλου και σκηνοθεσία του Λεωνίδα Τριανταφυλλόπουλου, με τις παραστάσεις να ολοκληρώνονται σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή στις 8 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Η ΥΠΟΘΕΣΗ

Τι συμβαίνει όταν μια πρόσκληση σε ένα επίσημο δείπνο «θεατρικού παιχνιδιού» μετατρέπεται σε πραγματικό εφιάλτη; Οκτώ άνθρωποι είναι καλεσμένοι στο δείπνο, αλλά ένας από αυτούς δεν θα προλάβει να δει το τέλος της βραδιάς. Όταν ένας από τους παρευρισκόμενους βρίσκεται νεκρός η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται. Όλοι έχουν κίνητρο. Όλοι είχαν την ευκαιρία να διαπράξουν το έγκλημα. Ποιος τελικά ευθύνεται για αυτό τον θάνατο. Θα καταφέρει ο ιδιωτικός ερευνητής να λύσει τον γρίφο; Τηλέφωνο κρατήσεων: 6907383325.