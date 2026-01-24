Με άρωμα Καλαμάτας το “International Maria Callas Club”

Εκτενές αφιέρωμα στις δράσεις που υλοποίησε ο Σύλλογος Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας» του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους περιλαμβάνει πρόσφατο τεύχος του περιοδικού “International Maria Callas Club”, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους λειτουργίας της μόνιμης έκθεσης στο Πνευματικό Κέντρο, καθώς και τη δημιουργία της νέας τοιχογραφίας του Κλεομένη Κωστόπουλου.

Το περιοδικό αποστέλλεται στα μέλη του Διεθνούς Maria Callas Club σε ολόκληρο τον κόσμο, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της σπουδαίας Ελληνίδας ντίβας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλος του International Maria Callas Club αποτελεί και ο ίδιος ο Σύλλογος Αποφοίτων «Μαρία Κάλλας». Όπως επισημαίνεται από τον Σύλλογο, η διεθνής αυτή αναγνώριση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και πηγή χαράς, καθώς το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται ξεπερνά τα στενά όρια της Καλαμάτας και της Ελλάδας.