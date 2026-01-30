9ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας: Από την ανθρώπινη δημιουργία στην καλλιτεχνική έκφραση

Στις αίθουσες του Μεγάρου Χορού, στο Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης, ακόμα και στους δρόμους της Καλαμάτας, πλήθος κατοίκων και επισκεπτών της πόλης έδωσαν το θερμότερο χειροκρότημά τους στους διεθνούς φήμης, καταξιωμένους καλλιτέχνες, καθώς και στα νέα ταλέντα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση. Εφημερίδες και μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας κάλυψαν επικοινωνιακά τη διοργάνωση και δημοσιογράφοι, οι οποίοι επισκέφθηκαν το φεστιβάλ, έγραψαν διθυραμβικά σχόλια και κριτικές. Συνολικά γράφτηκαν 6 μεγάλες κριτικές/ρεπορτάζ/αφιερώματα για το φεστιβάλ, δημοσιεύτηκαν 8 συνεντεύξεις, δόθηκαν 3 ραδιοφωνικές συνεντεύξεις βασικών συντελεστών του φεστιβάλ, προβλήθηκαν 5 αφιερώματα σχετικά με το φεστιβάλ στην τηλεόραση και αναδημοσιεύτηκαν δεκάδες Δελτία Τύπου από μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Η ένατη έκδοση του φεστιβάλ περιλάμβανε δεκατέσσερις συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν από τις 23 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2025 και 4 masterclasses και εργαστήρια, στα οποία συμμετείχαν τόσο μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας, όσο και σπουδαστές από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι τρεις ιδρυτές του φεστιβάλ (Στάθης Γυφτάκης, Indira Rahmatulla, Δημήτρης Λάμπος), υλοποίησαν ένα πλούσιο –καλλιτεχνικά αλλά και εκπαιδευτικά– πρόγραμμα εκδηλώσεων με φρέσκιες, καινοτόμες ιδέες και ανανεωτική διάθεση. Μέσα από μια πληθώρα διαφορετικών μουσικών ειδών και στιλ, το φεστιβάλ εστίασε στην έννοια της ποικιλομορφίας. Ξεκινώντας από τη διαφοροποίηση μεταξύ γραπτών και προφορικών μουσικών παραδόσεων του Μεσαίωνα και φτάνοντας μέχρι τον διάλογο της pop και της avant-garde μουσικής των τελευταίων δεκαετιών, το φετινό πρόγραμμα αναζήτησε τον διαχρονικό κοινό τόπο της ανθρώπινης δημιουργίας και

καλλιτεχνικής έκφρασης. Το πρόγραμμα περιελάβανε συναυλίες με κορυφαίους διεθνείς καλλιτέχνες, όπως ο βιολοντσελίστας Jean-Guihen Queyras, ο βιολονίστας Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα, η μεσόφωνος Ema Nikolovska, το ντουέτο βιολοντσέλου και κρουστών των Hugo Rannou και Emil Kuyumcuyan, το φωνητικό σύνολο TRËI και το σύνολο βαλκανικής μουσικής TRI i DVE, αλλά και το ελληνικό σύνολο μεσαιωνικής και αναγεννησιακής μουσικής Lycabettus. Στο πλαίσιο των συναυλιών

εμφανίστηκαν επί της σκηνής ένα σύνολο 75 μουσικών και καλλιτεχνών από την Καλαμάτα, την Ελλάδα γενικότερα και το εξωτερικό. Παράλληλα, προσφέρθηκαν masterclasses και εργαστήρια σε βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, φωνητική και μουσική δωματίου. Τέλος, για πρώτη φορά διοργανώθηκε από το φεστιβάλ Διεθνής Διαγωνισμός Νέων Καλλιτεχνών για την ανάδειξη νέων ταλέντων. Στα μαθήματα αυτά και στον διαγωνισμό συμμετείχαν 28 μουσικοί από την Καλαμάτα και από το εξωτερικό. Συνολικά 2.087 άτομα παρακολούθησαν τις δράσεις του 9 ου φεστιβάλ.

Οι 9 ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας διοργανώθηκαν από τον Δήμο Καλαμάτας, την Κοινωφελή Επιχείρηση Φάρις, το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών και Φίλων των Δημοτικών Καλλιτεχνικών Σχολών Καλαμάτας «Τέρψις» και πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ η συναυλία στην Αρχαία Μεσσήνη διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Σε ότι έχει να κάνει με τον οικονομικό απολογισμό, ο συνολικός προϋπολογισμός της διοργάνωσης ανερχόταν στις 86.500 ευρώ, ενώ οι τελικές δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 83.344,34 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων αφορούσε αμοιβές καλλιτεχνών και συντελεστών, καθώς και την παραγωγή του φεστιβάλ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 57.509,43 ευρώ και προήλθαν κυρίως από επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και από χορηγίες ιδρυμάτων και έσοδα εισιτηρίων, με το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα να εμφανίζει έλλειμμα 25.834,91 ευρώ.

Τ.Αν.