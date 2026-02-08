eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Ποιητική συλλογή της Θάλειας Νικολαΐδου

“Φωνήματα…” είναι ο τίτλος της δεύτερης ποιητικής συλλογής της Θάλειας Νικολαΐδου.

Η παρουσίασή της θα γίνει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ., στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας. Στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής καλούν οι εκδόσεις Ιωλκός και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας, με την υποστήριξη του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου.
Τη συλλογή θα παρουσιάσουν η Εύη Ντινοπούλου, φιλόλογος, και η Έφη Πράτη, φιλόλογος, γενική γραμματέας του ΣΦΜ. Απαγγελία ποιημάτων: Εύη Ντινοπούλου,
Παναγιώτα Ηλιοπούλου, φιλόλογος. “Τα ποιήματα πυκνώνουν, με γλωσσική και νοηματική λιτότητα, προσωπικά βιώματα, βιώσεις συλλογικές, με το συναισθηματικό και υπαρξιακό αποτύπω-μά τους στη ροή του χρόνου: η ζωή μεταβλητή, ανεβοκατεβαίνει το σκαλί της χαρμολύπης, εξακολουθώντας -ευτυχώς- να αφήνει χώρο στο όνειρο, στην ελπίδα. Στην αγάπη μας να θέλουμε να ζούμε” τονίζεται στη σχετική πρόσκληση.

 

