eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2026 17:42

Βραδιά αφήγησης στο Καλλιτεχνικό Στέκι

Γράφτηκε από την

Βραδιά αφήγησης στο Καλλιτεχνικό Στέκι

Premium Strom

Βραδιά αφήγησης αποκλειστικά για ενήλικο κοινό με θέμα τον έρωτα διοργανώνεται την Παρασκευή στις 9.30 μ.μ. στο Καλλιτεχνικό Στέκι.

Η Λίλλυ Τριαντάρη και η Χριστίνα Δίμιζα ενώνουν τις φωνές τους και αφηγούνται ιστορίες για τον δρόμο, τις μεγάλες συναντήσεις, τις επίμονες επιθυμίες και την τόλμη να προχωράς πάντα μπροστά. Παραμύθια που κλείνουν το μάτι, αφυπνίζουν τις αισθήσεις και θυμίζουν πως ο έρωτας, όπως και η ζωή, ζητά παρουσία, άνοιγμα και εμπιστοσύνη. “Η βραδιά έχει χαρακτήρα συντροφιάς και μοιράσματος εμπειριών, με κρασί και αφήγηση σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο. Λόγω περιορισμένων θέσεων, είναι απαραίτητο να κάνετε κράτηση”, αναφέρεται στο κάλεσμα.

Κατηγορία Πολιτισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις