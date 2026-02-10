Βραδιά αφήγησης στο Καλλιτεχνικό Στέκι

Η Λίλλυ Τριαντάρη και η Χριστίνα Δίμιζα ενώνουν τις φωνές τους και αφηγούνται ιστορίες για τον δρόμο, τις μεγάλες συναντήσεις, τις επίμονες επιθυμίες και την τόλμη να προχωράς πάντα μπροστά. Παραμύθια που κλείνουν το μάτι, αφυπνίζουν τις αισθήσεις και θυμίζουν πως ο έρωτας, όπως και η ζωή, ζητά παρουσία, άνοιγμα και εμπιστοσύνη. “Η βραδιά έχει χαρακτήρα συντροφιάς και μοιράσματος εμπειριών, με κρασί και αφήγηση σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο. Λόγω περιορισμένων θέσεων, είναι απαραίτητο να κάνετε κράτηση”, αναφέρεται στο κάλεσμα.