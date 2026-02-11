Δράση στον αρχαιολογικό χώρο του Νιόκαστρου στην Πύλο

Την παραχώρηση χρήσης του αρχαιολογικού χώρου του Νιόκαστρου στην Πύλο και του αρχαιολογικού χώρου της Νεμέας, “με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4761/2020 για τη διοργάνωση δράσης που σχετίζεται με την προαγωγή και προώθηση της τοπικής γαστρονομίας”, ενέκρινε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Σύμφωνα με την απόφαση της υπουργού, “η έγκριση δίδεται με τους ακόλουθους όρους:

1. Να τηρηθούν όλοι οι όροι που τίθενται στην υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΔΙΠΚΑ/196242/18-6-2021 Απόφαση «Έγκριση αιτήματος του ΟΔΑΠ σχετικά με το πρώτο πρόγραμμα αξιοποίησης αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων ή του περιβάλλοντος χώρου αυτών για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων που σχετίζονται με την προαγωγή και προώθηση της τοπικής γαστρονομίας». 2. Ο κατάλογος των προσφερόμενων εδεσμάτων και ποτών να γνωστοποιηθεί προς έλεγχο και έγκριση στον ΟΔΑΠ και στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, ώστε να διασφαλιστεί η προαγωγή και προώθηση της τοπικής γαστρονομίας. 3. Σε περίπτωση δημοσιοποίησης της εν λόγω εκδήλωσης μέσα από έντυπο και ψηφιακό υλικό ή σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης να τηρηθούν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 436630/18.09.2023 (ΦΕΚ 5591/τ.Β΄/21.09.2023) Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού «Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης άδειας για την παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό απεικονίσεων μνημείων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο»”.