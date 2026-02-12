Διακρίσεις για τη σχολή "Vive Bailando"

Η διοργάνωση “Athens Stars Dance Cup Winter Xenia”, που έλαβε χώρα στην Αθήνα (8/2), στέφθηκε με επιτυχίες για τη σχολή "Vive Bailando".

Με επικεφαλής τη Μαρία Σκαφιδά, η αποστολή κατέκτησε χρυσά, ασημένια και χάλκινα μετάλλια. Ολοι οι μαθητές είχαν θέσεις στις πρώτες δεκάδες έχοντας να διαγωνιστούν ανάμεσα σε πολλούς χορευτές στις εκάστοτε κατηγορίες από όλο τον κόσμο. Ατομικές συμμετοχές (solo): Δήμητρα Γέγκα, Ηλιάνα Χρηστέα, Αννα Παπανικολοπούλου, Ευτυχία Βρυώνη, Ευρυδίκη Πικιού και Βασίλης Σιαμπής, ενώ σημαντική παρουσία κατέγραψαν και τα ντουέτα Ευρυδίκη Πικιού – Κατερίνη Πετροπούλου και Αννα Παπανικολοπούλου – Ευτυχία Βρυώνη. Σε ομαδικό επίπεδο, ξεχώρισε το γκρουπ Bubbles, με τις Αννα Παπανικολοπούλου, Ευρυδίκη Πικιού, Κατερίνα Πετροπούλου, Σοφία-Αθανασία Βαμβακά, Ελένη Σπανού και Ευτυχία Βρυώνη.

Αντίστοιχα διακρίθηκαν τα γκρουπ Crystal, αποτελούμενο από τις Δήμητρα Γέγκα, Αριάδνη Γκότση, Ηλιάνα Χρηστέα, Αντριάνα Τάφα και Ζωή Γεωργαντά, καθώς και Dangerous, με τις Δήμητρα Γέγκα, Αριάδνη Γκότση, Ηλιάνα Χρηστέα, Αντριάνα Τάφα, Ζωή Γεωργαντά, Σωτηρία Ράθωση και Σοφία Χατζοπούλου, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της σχολής.