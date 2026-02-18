Αφιερώματα σε διεθνή μέσα για την τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας - Nέα εικαστικά έργα έρχονται στην Καλαμάτα

Αφιερώματα από μεγάλα διεθνή μέσα όπως το Euronews και το Associated Press προσέλκυσε η Καλαμάτα, μετά τη σπουδαία διεθνή διάκριση που απέσπασε η εντυπωσιακή τοιχογραφία με τη μορφή της Μαρίας Κάλλας, η οποία ανακηρύχθηκε η καλύτερη τοιχογραφία στον κόσμο για το 2025 από την παγκόσμια πλατφόρμα Street Art Cities.

Πρόκειται για ΜΜΕ με εκατομμύρια ακόλουθους στα social media και χιλιάδες προβολές, με την παρουσία της Καλαμάτας σε αυτά να ανοίγει νέους ορίζοντες σε διάφορες κατευθύνσεις. Στα αφιερώματα με τίτλους “Simply the best: Giant Greek mural of Maria Callas wins world street art award” και “Greek artist gains global acclaim for Kalamata mural featuring Callas” τονίζεται πως η μορφή της Κάλλας πλαισιώνεται από φυσικά στοιχεία όπως κλαδιά, πουλιά και φρούτα, τα οποία συμβολίζουν την αρμονία, την αναγέννηση και τη διαχρονική σχέση ανθρώπου και φύσης, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν την πλούσια πολιτιστική ταυτότητα της Μεσσηνίας.

Το έργο συνδυάζει την κλασική αισθητική με τη σύγχρονη εικαστική έκφραση, δημιουργώντας ένα δυναμικό τοπόσημο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η παγκόσμια αυτή αναγνώριση προσδίδει στην Καλαμάτα σημαντική προβολή, ενισχύοντας το πολιτιστικό της αποτύπωμα και τοποθετώντας την δυναμικά στον παγκόσμιο χάρτη της street art. Η τοιχογραφία, έργο του εικαστικού Κλεομένη Κωστόπουλου, δεν είναι μόνο μια μεγάλη καλλιτεχνική επιτυχία της Καλαμάτας, αλλά μια ευρύτερη πολιτιστική νίκη για την Ελλάδα, που αναδεικνύει τη δύναμη της δημόσιας τέχνης, γεφυρώνει την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργία και κερδίζει το διεθνές ενδιαφέρον.

Σε δηλώσεις του, ο Κλεομένης Κωστόπουλος μίλησε για την καταγωγή της Κάλλας από τη Μεσσηνία, δίνοντας του το έναυσμα -όπως είπε- ώστε να ενσαρκώσει την Καλαμάτα μέσω αυτής. Ο ίδιος στάθηκε στην αλληγορική του προσπάθεια να ζωγραφίσει την Καλαμάτα, ξεκαθαρίζοντας πως το έργο αφορά πρωτίστως την πόλη.

Ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου πρόσθεσε πως το έργο αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα τοπόσημο της πόλης, αποτελώντας σημείο αναφοράς για φωτογραφίες αλλά και έναν σταθμό για όσους επισκέπτονται τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

ΠΡΟΣ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Για τις επόμενες πρωτοβουλίες της ομάδας Mission του Δήμου Καλαμάτας, από την οποία ξεκίνησε η ιδέα ανάδειξης της πόλης μέσα από παρεμβάσεις σύγχρονης δημόσιας τέχνης με διεθνή προσανατολισμό, ο Βασίλης Παπαευσταθίου ανέφερε στην “Ε” πως υπάρχει η σκέψη να φωτιστεί διακριτικά η όψη του κτηρίου Παπαδημητρίου, έτσι ώστε να μπορούν να θαυμάσουν το έργο οι περαστικοί και τις βραδινές ώρες. Για τις νέες δημιουργίες που αναμένονται στην πόλη, ο ίδιος ενημέρωσε πως το πλάνο αφορά 2-3 έργα σε βάθος τριετίας, με ένα εξ αυτών να αφορά σχέδιο του Κώστα Λούζη – Skitsofrenis, σε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο.

Για τη θεματική τους, ο κ. Παπαευσταθίου τόνισε πως θα δοθούν κάποια προσχέδια, ώστε να ανάψει το πράσινο φως σε δεύτερο χρόνο για την υλοποίηση τους.