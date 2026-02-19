Καλαμάτα: Τριήμερο σεμινάριο υποκριτικής με τον Γιώργο Λουριδά

Ο Γιώργος Λουριδάς, απόφοιτος του Τμήματος Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Beaux Arts, Université de Picardie Jules Verne, διαθέτει πλούσια εμπειρία στη σκηνοθεσία και στην κινηματογραφική υποκριτική. Η πρώτη ημέρα (Κυριακή 1 Μαρτίου), θα είναι με ελεύθερη είσοδο και περιλαμβάνει προβολή της ταινίας του «Κάτω απ' τη γέφυρα των ενωμένων μας χεριών» (33’), γυρισμένης στη Ρώμη. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν για την υποκριτική μπροστά στην κάμερα και θα γυρίσουν τον δικό τους κινηματογραφικό μονόλογο. Για όσους συνεχίσουν, το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε τρεις ημέρες, με θεωρητικό και πρακτικό σκέλος. Στο τέλος, θα γυριστεί μία ταινία/μονόλογος για κάθε συμμετέχοντα. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία, αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες. Η προεγγραφή συνιστάται για την εξασφάλιση συμμετοχής μέσω της φόρμας: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDrKXIjqeBheXoH6JIzA98etZJTIRiufJE4us2b6WJIVcpnA/viewform.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη Ελένη Λιάσκα μέσω προσωπικού μηνύματος στα social media ή στο τηλέφωνο 6936833223. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τις εξής ημερομηνίες και ώρες: 1 Μαρτίου, 17:00–19:30: προβολή ταινίας, 7 Μαρτίου, 17:00–20:30, 14 Μαρτίου, 17:00–20:30.