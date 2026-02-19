“Ο γάμος του Κουτρούλη” και φέτος στη Μεθώνη

Το Σάββατο, στις 8 μ.μ., θα γίνει προγαμιαίο γλέντι με μουσική στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης. Την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου, στις 7 μ.μ., θα τελεστεί το ράντισμα των προικιών της Αρσάνας, στον δρόμο της Αγοράς. Την Καθαρά Δευτέρα, στις 12 μ., θα πραγματοποιηθεί παρέλαση αρμάτων και συμπεθεριών, ενώ στις 1 μ.μ. θα τελεστεί «Ο γάμος του Κουτρούλη» στην Παραλία Μεθώνης. Θα ακολουθήσει γλέντι και χορός μπροστά από το Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης.

Για τον ντόπιο πληθυσμό, αλλά και για κάθε επισκέπτη την περίοδο της Αποκριάς, η Μεθώνη, είναι συνυφασμένη με το «Γάμο του Κουτρούλη». Η γνωστή πανελλαδικά φράση «έγινε του Κουτρούλη ο γάμος» που σημαίνει κάτι το θορυβώδες που επιφέρει αναστάτωση, μπερδέματα και κωμικές καταστάσεις αποτελεί από μόνη της ισχυρό κίνητρο για τον καθένα που θα ήθελε να ζήσει ανάλογες στιγμές και να του δοθεί η ευκαιρία να λάβει μέρος σε γλέντια και στην πομπή των συμπεθεριών πριν από το γάμο.

Το κυρίαρχο έθιμο του τριημέρου της Αποκριάς στη Μεθώνη είναι η αναβίωση του «γάμου». Ο Κουτρούλης ήταν ιστορικό πρόσωπο που είχε την καταγωγή του από τη Μεθώνη. Ο καβαλλάριος κυρ Ιωάννης Κουτρούλης δημιούργησε παράνομο δεσμό με μια γυναίκα που ήταν ήδη παντρεμένη και που όλες οι προσπάθειες για διαζύγιο συναντούσαν την άρνηση της Εκκλησίας. Η παράνομη συμβίωση κράτησε δεκαεπτά χρόνια και αποτελούσε το ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής, αφού ήταν το πρώτο θέμα για κουτσομπολιά και πειράγματα. Όταν όμως το 1394 η γυναίκα παρουσίασε πράξη διαζυγίου του γάμου της από τον Επίσκοπο Μεθώνης, της επετράπη ο γάμος της με τον Κουτρούλη. Κατά το γάμο, που ήταν μάλλον πανηγύρι, οι διασκεδάσεις κράτησαν αρκετές ημέρες, αφενός μεν προς πείσμα του πρώτου συζύγου, αφετέρου δε προς ικανοποίηση και τιμή του πολλά παθόντος και πολλά δαπανήσαντος Ιωάννη Κουτρούλη.

Αυτό το πραγματικό γεγονός του τέλους του 14ου αιώνα συνοδεύτηκε από την ανάγκη των Μεθωναίων, λίγο μετά την Κατοχή να γιορτάσουν τα Κούλουμα στον επιβλητικό χώρο του κάστρου της Μεθώνης. Έτσι το έθιμο αναβιώνει κάθε χρόνο την Καθαροδευτέρα στις 1 μ.μ. στην πλατεία της παραλίας με μια παρωδία γάμου που περιέχει πολλές απρόοπτες καταστάσεις και σάτιρα της σύγχρονης πραγματικότητας. Προηγείται η πομπή των συμπεθεριών και κάθε λογής παρατρεχάμενων στους κεντρικούς δρόμους της Μεθώνης και φυσικά, μετά το «γάμο» ακολουθεί γλέντι. Τα κείμενα γράφονται από τους οργανωτές και είναι σε δικαπεντασύλλαβο στίχο

Οι διοργανωτές θα προσφέρουν φασολάδα, λαγάνες και σαρακοστιανά, ενώ θα λειτουργούν και οι ταβέρνες, ώστε να ικανοποιήσουν κάθε γαστρονομική επιθυμία.