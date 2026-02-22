Την Καθαρά Δευτέρα η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση στη Μεσσήνη

Κορυφώνονται αυτό το τριήμερο οι εκδηλώσεις για το 166ο Καρναβάλι της Μεσσήνης, ένα από τα πιο φημισμένα και ιστορικά καρναβάλια της περιοχής και της πατρίδας μας, με επίκεντρο την καρναβαλική παρέλαση την Καθαρά Δευτέρα, στις 3 το μεσημέρι, στην κεντρική πλατεία.

Κυρίαρχο στοιχείο του φετινού καρναβαλιού είναι η φωτιά.

Το πρόγραμμα των καρναβαλικών εκδηλώσεων στη Μεσσήνη είναι:

- Κυριακή 22 Φεβρουαρίου:

10:30 Συγκέντρωση πεζοπόρων τμημάτων “Παραμυθοσαλάτας” στην οδό Δημ. Κούτσικα (super -market Μουργή). 11:00 Παιδικό καρναβάλι “Παραμυθοσαλάτα”. Παρέλαση συμμετεχόντων στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης. 11:30 Κρυμμένος Θησαυρός junior από τον Σύλλογο “Η Χαρά του Παιδιού” και Παιδικό Εργαστήρι κατασκευής αποκριάτικου στεφανιού με τις “Στρίγκλες”. Ακολουθεί παιδικό καρναβαλικό πάρτι. 20:00 Αναβίωση παραδοσιακών δρώμενων “Φάγατε – Φάγαμε” και “Τυρής –Ταραμάς” από το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης, στη συμβολή των οδών Πολυτεχνείου και Τενέδου. 21:00 Παραδοσιακές φωτιές και περατζάδα της Δημοτικής Φιλαρμονικής Μεσσήνης στις γειτονιές της πόλης. Φωτιά στα Μπατζάκια μας στου Καίσαρη στην οδό Πολυτεχνείου. Φωτιά του Συλλόγου Γυναικών Μεσσήνης στην οδό Δ. Κούτσικα 55 (έναντι φούρνου Μυλωνά). Φωτιά στα Καρντασέικα. Φωτιά του Θ.Ε.Μ στην πλατεία Μαρίνου Αντύπα, απέναντι από το Μουσείο Χαρακτικής “Τ. Κατσουλίδης”. Φωτιά του συλλόγου “Οι Φίλοι της Μεσσήνης” στην οδό Κυριακού. Φωτιά στον Άγιο Δημήτριο στην οδό Κουτίφαρη(Λάι).

- Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου:

11:00 Παραδοσιακοί χοροί στην κεντρική πλατεία και μετάβαση Φουστανελάδων στην Κρεμάλα. 12:00 Αναπαράσταση Δίκης και Απαγχονισμού της γριάς Συκούς από το Θ.Ε.Μ. και παραδοσιακά κρεμάσματα στην Κρεμάλα. 13:00 Κεράσματα και παραδοσιακή φασολάδα από τον Σύλλογο Γυναικών Μεσσήνης στην Κρεμάλα. 14:30 Συγκέντρωση πεζοπόρων τμημάτων στην οδό Δημ. Κούτσικα (έναντι φούρνου Μυλωνά). 14:30 Αναβίωση εθίμου “Η Βάμαινα με το μπουλούκι της” στους δρόμους της πόλης από τον Σύλλογο Γυναικών Μεσσήνης. 15:00 Έναρξη καρναβαλικής παρέλασης στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης. Βαρυσήμαντος λόγος του Βασιλιά Καρνάβαλου. 16:30 Μεγάλη μουσική συναυλία με τον καλλιτέχνη Sicario στην κεντρική πλατεία Μεσσήνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

* Δημοτική Ενότητα Μεσσήνης:



- Κυριακή 22 Φεβρουαρίου: 19:00 Αποκριάτικη εκδήλωση “Παραδοσιακή Φωτιά” στο προαύλιο της εκκλησίας Δ.Κ. Πιλαλίστρας. 19:30 Φωτιά στην πλατεία στην Δ.Κ. Μαυρομματίου. 19:30 Φωτιά στην Δ.Κ. Λυκοτράφου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού.

* Δημοτική Ενότητα Αίπειας:

- Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου: 10:30 Κούλουμα στην πλατεία της Δ.Κ. Λογγάς Διοργάνωση: Εξωραϊστικός Μορφωτικός και Πολιτιστικός Αίπειας.

* Δημοτική Ενότητα Ανδρούσας:



- Κυριακή 22 Φεβρουαρίου:

18:00 “Το καρναβάλι του Μαλλιαρού”, στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μαγγανιακού. Διοργάνωση: Σύλλογος Απανταχού Μαγγανιακιτών. 18:30 Φωτιά στην πλατεία της Ανδρούσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο. 19:00 Φωτιά στην Δ.Κ. Καλογερόρραχης.

- Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου:

9:00 Κούλουμα – πέταγμα χαρταετού στο γήπεδο Ανδρούσας από τον Πολιτιστικό Σύλλογο.

* Δημοτική Ενότητα Αριστομένη:

- Κυριακή 22 Φεβρουαρίου:

10:00 Καρναβαλική παρέλαση στα γύρω χωριά από τον Νέο Πολιτιστικό Σύλλογο Στρεφίου Ντεμπρίζ”. 22:00 Φωτιά και Disco Party στο κτίριο Συκικής της ΔΚ Στρεφίου από τον Νέο Πολιτιστικό Σύλλογο Στρεφίου “Ντεμπρίζ”.

* Δημοτική Ενότητα Βουφράδος:

- Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου:

9:00 Πέταγμα χαρταετού στο γήπεδο Χατζή – Διοργάνωση Δ.Κ. Χατζή.

* Δημοτική Ενότητα Ιθώμης:



- Κυριακή 22 Φεβρουαρίου:

21:00 Φωτιά στη Βαλύρα. Διοργάνωση: Πολιτιστικός Συλλόγους Βαλύρας “Ο Θάμυρις”, Σύλλογος Γυναικών Βαλύρας, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος “Αστήρ Βαλύρας”, Δ.Κ. Βαλύρας.

- Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου:

11:00 Κούλουμα και πέταγμα χαρταετού στο γήπεδο Βαλύρας.

* Δημοτική Ενότητα Πεταλιδίου:



- Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου:

9:00 Πέταγμα χαρταετού στην τοποθεσία “Φάρος” παραλίας Πεταλιδίου. Συμμετέχουν: Η Δ.Κ. Πεταλιδίου, ο Σύλλογος Γυναικών Πεταλιδίου, μαθητές και Σύλλογοι Γονέων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου Πεταλιδίου, Δημόσια Βιβλιοθήκη Πεταλιδίου.