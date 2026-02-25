«Δον Ζουάν» από την Θεατρική Ομάδα Μεγαλόπολης

Το διαχρονικό έργο «Δον Ζουάν», μια παράσταση για τον έρωτα, την επιθυμία, την ελευθερία και τα όρια που θέτουμε -ή δεν θέτουμε- στις σχέσεις μας παρουσιάζει η Θεατρική Ομάδα Μεγαλόπολης.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στις 8 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο «Πολύβιος», στη Μεγαλόπολη. «Σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μια ιστορία γεμάτη πάθος, σύγκρουση και ανατροπές», αναφέρει το κάλεσμα της ομάδας.

Παίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης): Καραθανάσης, Βασιλική Τζανετοπούλου, Παρασκευάς, Μαρία Γαλανοπούλου, Ηλιάνα Μάτα, Παναγιώτης Ζούζουλας, Χρήστος Κασσελούρης Σπυροπούλου, Βίκυ Ζόγκα, Δήμητρα Δάρρα, Μαρία Κουρέτα, Γεώργιος Μπιλίσης Κατσούλα, Νικόλαος Μάντης, Σωτήρης Μπελιάς, Βασιλική Λύγουρη, Ρούλα Ρίτα Φλάναρη, Ιωάννης Θεοδωρόπουλος, Πηνελόπη.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Νίκος Ιατρού. Συντονισμός σκηνοθεσίας (τελικές πρόβες): Λυδία Στέφου. Βοηθός σκηνοθέτη: Παναγιώτης Ζούζουλας. Σκηνογραφία / Σκηνικά: Σωτήρης Μπελιάς. Κοστούμια: Ρίτα Φλάναρη. Μακιγιάζ: Δήμητρα Κόχρονα. Φωτισμοί: Αντρέας Χίνης, Νίκος Ιατρού. Χειρισμός ήχου: Γιάννης Χίνης, Φώτης Χίνης, Βασίλης Χίνης. Σχεδιασμός αφίσας και προγράμματος: Κωνσταντίνος Μπελιάς. Επιμέλεια προγράμματος: Πόπη Δημοπούλου, Δήμητρα Δάρρα, Μαρία Κουρέτα. Τρέιλερ & ηχητικός σχεδιασμός: Μαργαρίτα Αλεξιάδη. Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 28 Φεβρουαρίου και στις 1, 7, 8, 14 και 15 Μαρτίου, με ώρα έναρξης στις 8 μ.μ. Για κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο 6944369861. Η παράσταση απευθύνεται σε κοινό άνω των 12 ετών.