Μοναδικό ρεσιτάλ πιάνου με τον Φίληβο Γκάτζιο

Το ρεσιτάλ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας με το Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας και το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Ενα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της νέας γενιάς πιανιστών που ήδη σε μικρή ηλικία έχει αποσπάσει πλήθος διακρίσεων και βραβείων σε πανελλήνιους αλλά και διεθνείς διαγωνισμούς μας χάρισε μια βραδιά μοναδική. Μαζί του συνέπραξε η πιανίστα Πόπη Μαλαπάνη. Η συναυλία αυτή εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας του Μουσικού Φεστιβάλ Αίγινας, το οποίο με καλλιτεχνική διευθύντρια την Ντόρα Μπακοπούλου προσφέρει στην Αίγινα βραδιές κλασικής μουσικής εδώ και 20 χρόνια. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.