Σήμερα η πρεμιέρα της παράστασης “Κλάφτε τον” από το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης

Το θεατρικό έργο με τίτλο «Κλάφτε τον» του Βασίλειου Ρ. Φλώρου, σε σκηνοθεσία του ίδιου, παρουσιάζει το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης (Θ.Ε.Μ.).

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββατο στις 9 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεσσήνης «Στρ. Αθανάσιος Δασκαρόλης» (2ος όροφος – Αίθουσα Θ.Ε.Μ., Παπαφλέσσα 3).

ΜΙΑ ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

Ένας ιδιόρρυθμος ποιητής σκηνοθετεί τη μεγαλύτερη φάρσα της ζωής του, τον ίδιο του τον θάνατο. Το παράλογο αποκτά τη δική του λογική και μετατρέπει τη σκηνή σε πεδίο σύγκρουσης συναισθημάτων και συμφερόντων Μια «σουρεαλιστική» μαύρη κωμωδία που σε πρώτο επίπεδο ριγεί υπερβολικά και αυτοσυντηρείται με τον γέλωτα, ενώ σε δεύτερο επίπεδο η ζωή, η ευτυχία, ο θάνατος, ως φαινόμενα, και υπαρξιακά προβλήματα παλεύουν στην συνείδηση του κάθε ανθρώπου και σφιχταγκαλιάζονται κωμικοτραγικά. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το έργο στις επόμενες προγραμματισμένες παραστάσεις που θα δοθούν το Σάββατο 14 και 21 Μαρτίου, τις Κυριακές 8, 15 και 22 Μαρτίου, τις Δευτέρες 9, 16 και 23 Μαρτίου, καθώς και τις Τετάρτες 11, 18 και 25 Μαρτίου, πάντα με ώρα έναρξης στις 9 μ.μ..

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – Κείμενο: Βασίλειος Ρ. Φλώρος, Μουσική Επιμέλεια: Βασίλειος Ρ. Φλώρος, Χρυσαυγή Καφοπούλου, Ενδυματολόγος: Δέσποινα Μακαρούνη, Σκηνογράφος: Βενετσάνος Μπαλόπουλος, Βιντεολήψη: Ηλίας Σπιλιώτης, Φωτογράφιση Προγράμματος & Βίντεο Προώθησης: Γιώργος Κωνσταντακόπουλος,

Βοηθός Σκηνοθέτη – Επιμέλεια Φροντιστηρίου: Όλγα Πανοπούλου, Ήχος & Φωτισμοί: Παναγιώτης Παπαζερβέας, Χειρισμός Ήχου και Φώτων: Αγγελική Ιντζεμπέλη, Χρυσαυγή Καφοπούλου, Κατασκευή Σκηνικών: Αλέξανδρος Βενετσάνος Μπαλόπουλος, Δημήτρης Ανδριανόπουλος, Περικλής Γεωργιόπουλος, Επιμέλεια Αφίσας και Προγράμματος: Μαριάντζελα Βασιλαδιώτη, Διοικητική Υποστήριξη: Ιωάννα Λαμπροπούλου. Παίζουν οι ηθοποιοί (με σειρά εμφάνισης): Ταμάρα Μοσαχλισβίλι (Μαζορέτα), Αφροδίτη Ρούτση (Ελένη – Ανιψιά), Καρολίνα Πολυχρονοπούλου (Άννα), Αναστασία Γυφτάκη (Βάσω), Βάνα Παπακωνσταντίνου (Γιώτα), Κωνσταντίνα Χαρλέπα (Δαλιδά), Ιωάννης Βλαχοδημητρόπουλος (Γριά Σπιτονοικοκυρά), Αθανάσιος Σταθόπουλος (Μπομπ), Βιβή Καραμπέτσου (Γκοθ), Αλέκα Δρακοπούλου (Νεκροθάφτης), Φάνης Παναγιωτόπουλος (Βοηθός Νεκροθάφτη), Κατερίνα Σαρέλα, (Φιλόσοφος), Βασιλική Τσιβελεκίδη (Φιλόσοφος), Παναγιώτης Περιβολάρης (Αστυνόμος Α), Γιούλα Κοκκίνη (Αστυνόμος Β).

Κρατήσεις θέσεων: 6936771626.