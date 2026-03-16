Επίσημα εγκαίνια του Μουσείου Κούκλας στο πάρκο ΟΣΕ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 11 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ. στον χώρο της πεζογέφυρας του Πάρκου. Στις 12.00 θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια του βαγονιού – μουσείου από την Πειραματική Σκηνή, παρουσία εκπροσώπων του Δήμου, φίλων και μελών του συλλόγου. Στο πλαίσιο της γιορτής θα πραγματοποιηθεί επίσης, στη 1 μ.μ. μουσικοθεατρικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών από την κουκλοπαίκτρια Ηρώ Θεοδώρου. Πρωταγωνιστής του εργαστηρίου θα είναι ο αγαπημένος ζαχαροπλάστης των παιδιών κ. Λουκουμάκης, μια κούκλα τύπου muppet, ο οποίος θα «μαγειρέψει» μαζί με τα παιδιά σε ένα δημιουργικό παιχνίδι φαντασίας. Στο τέλος της δράσης, τα κουτάλια του παιχνιδιού θα μεταμορφωθούν σε πρωτότυπες «κουταλόκουκλες», που θα κατασκευάσουν οι μικροί συμμετέχοντες. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα ελεύθερης επίσκεψης και ξενάγησης στο «Τρένο με τις κούκλες», γνωρίζοντας από κοντά το μοναδικό αυτό εγχείρημα της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν νέο χώρο πολιτισμού και δημιουργικής έκφρασης για μικρούς και μεγάλους.