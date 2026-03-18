Εκθεση στη Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια»: “Ρίζες και δεσμοί” του Τάκη Τλούπα

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 14 Μαρτίου και η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 19 Απριλίου.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το έργο του Τάκη Τλούπα, σε έναν ξεχωριστό διάλογο με τις παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές της Συλλογής. Μέσα από τις φωτογραφίες του, η Ελλάδα αναδύεται ως ζωντανή μνήμη, όπου ο άνθρωπος, η φύση και ο χρόνος συνυπάρχουν αρμονικά. Η έκθεση αναδεικνύει τη βαθιά σύνδεση μεταξύ υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, μετατρέποντας την παράδοση σε μια σύγχρονη εμπειρία γνώσης και ευθύνης. Αξίζει την προσοχή και την επίσκεψη του κοινού. Η έκθεση λειτουργεί Τρίτη - Σάββατο, 9 π.μ. - 2 μ.μ., Τετάρτη και Σάββατο και 5.30 μ.μ. - 8.30 μ.μ., Κυριακή 10 π.μ.- 2 μ.μ.