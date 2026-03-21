Αφιέρωμα στον Καζαντζάκη: Κυκλοφορεί το 52ο τεύχος της «Κρητικής ματιάς»

Κυκλοφορεί το 52ο τεύχος της «Κρητικής ματιάς» (Le Regard Crétois), αφιερωμένο στον Νίκο Καζαντζάκη. Σκοπός του περιοδικού είναι να κρατήσει ζωντανή την αγάπη του αναγνωστικού κοινού για τον μεγάλο Κρητικό συγγραφέα και να συμβάλει στη διεθνή προβολή του έργου του.

Το τεύχος περιλαμβάνει ένα σημαντικό κείμενο του συγγραφέα από ταξίδι του στο Αγιον Ορος, μετά το οποίο δημοσίευσε τις εντυπώσεις του το 1915 στη γαλλόφωνη εφημερίδα «Le Messager d'Athènes». Περιλαμβάνονται επίσης τέσσερις μελέτες: για την Ελλάδα, όπως την περιγράφει και στοχάζεται την ομορφιά και τον πολιτισμό της, για την πολιτιστική διπλωματία, για το έργο «Συμπόσιο» και για τη σχέση του με τον Αργεντινό συγγραφέα και ποιητή Μπόρχες.

Υπάρχει, επίσης, η καθιερωμένη στήλη με βιβλιοκριτικές: του ομότιμου καθηγητή Μιχαήλ Πασχάλη για ένα βιβλίο με θέμα τον Καζαντζάκη και την Ορθοδοξία και της δρ. Κατερίνας Ζωγραφιστού για δύο παιδικά βιβλία που γράφτηκαν με αφορμή το έργο του Κρητικού συγγραφέα, καθώς και για μια μελέτη πάνω στο έργο «Καπετάν Μιχάλης».

Τέλος, δημοσιεύονται φωτογραφικά τεκμήρια από τα εγκαίνια του ιδιόκτητου γραφείου της ΔΕΦΝΚ στο Ηράκλειο Κρήτης και από τις παράλληλες εκδηλώσεις που τα πλαισίωσαν.

Κ.Δρ.