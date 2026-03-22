Η Καλαμάτα απέκτησε το δικό της Μουσείο Κούκλας - Ένα βαγόνι γεμάτο τέχνη (φωτο)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα εγκαίνια του πρωτότυπου Μουσείου Κούκλας, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθέατρου και την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21/3).

Το ιδιαίτερο αυτό εγχείρημα της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας, που στεγάζεται σε βαγόνι τρένου, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού για την πόλη, συνδυάζοντας το κουκλοθέατρο με την εκπαίδευση και τη συμμετοχική εμπειρία.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε και ξενάγησε στον χώρο η πρόεδρος της Πειραματικής, Λέττα Πετρουλάκη, παρουσιάζοντας το όραμα και τη φιλοσοφία του μουσείου.

Σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο αντιδήμαρχος Γιάννης Μπάκας, ο εντεταλμένος σύμβουλος του Δήμου Γιώργος Φάβας, ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης, καθώς και η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Ευγενία Κούβελα, οι οποίοι εξήραν τη σημασία της πρωτοβουλίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι μικροί επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα διαδραστικό μουσικοθεατρικό εργαστήρι με την κουκλοπαίκτρια Ηρώ Θεοδώρου.

Πρωταγωνιστής της δράσης ήταν ο αγαπημένος χαρακτήρας κ. Λουκουμάκης, που «μαγείρεψε» μαζί με τα παιδιά σε ένα παιχνίδι φαντασίας, οδηγώντας τα σε μια δημιουργική διαδικασία που ολοκληρώθηκε με την κατασκευή ευφάνταστων κουταλόκουκλων. Παράλληλα, το κοινό είχε τη δυνατότητα να περιηγηθεί ελεύθερα στο «Τρένο με τις κούκλες» και να γνωρίσει από κοντά το μοναδικό αυτό μουσείο, που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τέχνη του κουκλοθέατρου και έναν νέο χώρο έκφρασης για όλες τις ηλικίες.

