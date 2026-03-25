«Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες» από την Νέα Κινηματογραφική Λέσχη

Την ταινία «Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες», 125’, σε σκηνοθεσία της Olivia Newman, η οποία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Delia Owens, προβάλλει η Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, με τη συμμετοχή της Λέσχης Ανάγνωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων, την Πέμπτη, στις 9.15 μ.μ., στο αμφιθέατρο «Θοδ. Αγγελόπουλος», στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας.

Θα απευθύνει χαιρετισμό και θα κάνει σύντομη αναφορά στο βιβλίο η Νικολίνα Λέκκα, πρόεδρος της Ε.Μ.Σ.

Πόσο εύκολα μια κοινότητα κατασκευάζει το τέρας που έχει ανάγκη; Και πόσο αθώος μπορεί να μείνει όποιος μεγαλώνει έξω από τις συμβάσεις της, στο περιθώριο του βλέμματός της, εκεί όπου η φύση γίνεται πατρίδα και η σιωπή τρόπος ύπαρξης; Το Εκεί που Τραγουδούν οι Καραβίδες είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα καλοφτιαγμένο μυστήριο· είναι μια σκοτεινή μπαλάντα για τη μοναξιά, την επιβίωση και τη βία με την οποία ο κοινωνικός καθωσπρεπισμός συντρίβει καθετί που δεν μπορεί να ονοματίσει. Στους βάλτους της Βόρειας Καρολίνας, η Κάια μεγαλώνει εγκαταλελειμμένη από τον κόσμο των ανθρώπων και παραδομένη στους ρυθμούς μιας άγριας, πρωτογενούς φύσης. Το νερό, τα πουλιά, η λάσπη, οι παλίρροιες, γίνονται το δικό της λεξιλόγιο, η δική της άμυνα απέναντι σε έναν κόσμο που την έχει ήδη καταδικάσει προτού καν τη γνωρίσει.

Όταν ένα ατύχημα αναστατώνει την τοπική κοινωνία, η Κάια μετατρέπεται αυτομάτως σε ιδανική ένοχο: ξένη, απρόσιτη, «διαφορετική». Και εκεί ακριβώς η ταινία αποκαλύπτει το πραγματικό της ενδιαφέρον: όχι τόσο στο ποιος σκότωσε ποιον, αλλά στο πώς γεννιέται η ενοχή μέσα από την προκατάληψη, τον ταξικό αποκλεισμό και τον φόβο απέναντι σε καθετί ανοίκειο. Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Delia Owens, το φιλμ της Olivia Newman ισορροπεί ανάμεσα στο μελόδραμα, το δικαστικό χρονικό και το southern gothic, οικοδομώντας μια ατμόσφαιρα υγρή, υπνωτική και υπόγεια απειλητική. Η φύση εδώ δεν λειτουργεί ως φόντο, αλλά ως ζωντανός οργανισμός, ως μνήμη και ως μάρτυρας· σαν να κρατά μέσα της όλα όσα οι άνθρωποι προσπαθούν να θάψουν. Μια ταινία που, πίσω από τον ρομαντισμό και το μυστήριο, μιλά με οξύτητα για τη γυναικεία ανθεκτικότητα, τη σκληρότητα της κοινωνικής κρίσης και το τίμημα του να μεγαλώνεις χωρίς κανείς να σου έχει μάθει πώς να ανήκεις. Παίζουν οι Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, David Strathairn.

Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές ενώ κάτω των 18 είναι ελεύθερη.