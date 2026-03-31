Το Βραβείο «Ζωρζ Σαρή» στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Καλαμάτας  

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας τιμήθηκε με το Βραβείο «Ζωρζ Σαρή» από το Ελληνικό Τμήμα της IBBY για τη διοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας, που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28/3 στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, με τη διευθύντρια της Βιβλιοθήκης, Μάγδα Σουλιώτη, να παραλαμβάνει το βραβείο εκ μέρους των συντελεστών της διοργάνωσης. Το 2ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας αποτέλεσε μια σημαντική πολιτιστική δράση για την πόλη. Μέσα σε μία εβδομάδα υλοποιήθηκαν 50 εκδηλώσεις και παράλληλες δράσεις για παιδιά, εκπαιδευτικούς και το ευρύ κοινό, με τη συμμετοχή 30 συγγραφέων από 18 εκδοτικούς οίκους, 10 εμψυχωτών και 3.000 παιδιών από 60 σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η διοργάνωση ενεργοποίησε σχολεία, οικογένειες και φορείς, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον προώθησης της φιλαναγνωσίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας αποδέχθηκε ομόφωνα τη σημαντική αυτή διάκριση, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες προς όλους όσοι στήριξαν την υλοποίηση του Φεστιβάλ: τον Δήμο Καλαμάτας, το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς, τους συγγραφείς, τους εκδοτικούς οίκους και τα βιβλιοπωλεία.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στα παιδιά, που αποτέλεσαν τον πυρήνα και την έμπνευση της διοργάνωσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της επαφής με το βιβλίο από μικρή ηλικία. Η βράβευση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση του έργου της Βιβλιοθήκης και ενισχύει τη δέσμευσή της για τη συνέχιση και περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων που προάγουν τη φιλαναγνωσία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Εφορευτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την πρόεδρο και τη διευθύντρια της Βιβλιοθήκης να προχωρήσουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του 3ου Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας, το οποίο προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2026.