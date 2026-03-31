Η Πειραματική Σκηνή σε έκθεση θεατρικής κούκλας

Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση του Δήμου Ζωγράφου με το σωματείο UNIMA HELLAS (Ελληνικό Κέντρο Κουκλοθεάτρου), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθεάτρου.

Από την Καλαμάτα συμμετείχαν ο Θίασος Σκιών του Κωνσταντίνου Δημητρακόπουλου με τις φιγούρες και τα σκηνικά του, η Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας με τις κούκλες από την παράσταση "Δον Κιχώτης", που είχε παρουσιαστεί το 2015, και η ομάδα "Σπείρα" με τη Νικολέτα Βασιλοπούλου, η οποία συμμετείχε με τα σκηνικά και την κούκλα της από την πρώτη της παράσταση "Τραμουντάνα".

Πριν από το κόψιμο της κορδέλας των εγκαινίων, η κουκλοπαίκτρια Φαίη Ρεϊζίδου με την ομάδα της (μουσικούς και κουκλοπαίκτες) τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια κουκλοθέατρου με μοναδικό τρόπο, παρασύροντας όλο το κοινό στο τραγούδι.

Την εκδήλωση της έναρξης ολοκλήρωσε η Νικολέτα Βασιλοπούλου, παρουσιάζοντας την παράσταση με το Φασουλή, κερδίζοντας το πιο θερμό χειροκρότημα από όλους. «Είμαστε περήφανοι για τα δύο αυτά παιδιά, τον Κωνσταντίνο και τη Νικολέτα, για την καλλιτεχνική τους εξέλιξη, το ήθος τους, την προσωπικότητά τους και τη συμμετοχή τους στη θεατρική ομάδα», τονίζεται από την Πειραματική Σκηνή.

Από την Καλαμάτα παρευρέθηκαν στα εγκαίνια η πρόεδρος του Συλλόγου Λέττα Πετρουλάκη, η αντιπρόεδρος Αννα Ντεκελέ και πολλοί άλλοι φίλοι του συλλόγου. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή για οργανωμένη επίσκεψη σχολείων τα πρωινά και για το κοινό τα απογεύματα.