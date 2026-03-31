Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 19 Απριλίου.
Το κοινό έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το έργο του Τάκη Τλούπα, σε έναν ξεχωριστό διάλογο με τις παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές της Συλλογής. Μέσα από τις φωτογραφίες του, η Ελλάδα αναδύεται ως ζωντανή μνήμη, όπου ο άνθρωπος, η φύση και ο χρόνος συνυπάρχουν αρμονικά. Η έκθεση αναδεικνύει τη βαθιά σύνδεση μεταξύ υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, μετατρέποντας την παράδοση σε μια σύγχρονη εμπειρία γνώσης και ευθύνης. Αξίζει την προσοχή και την επίσκεψη του κοινού. Η έκθεση λειτουργεί Τρίτη - Σάββατο, 9 π.μ. - 2 μ.μ., Τετάρτη και Σάββατο και 5.30 μ.μ. - 8.30 μ.μ., Κυριακή 10 π.μ.- 2 μ.μ.
Εκθεση στη Συλλογή Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια»: Μνήμες συντροφικότητας από την Ελλάδα του Τάκη Τλούπα
«Ρίζες και δεσμοί: Μνήμες συντροφικότητας από την Ελλάδα του Τάκη Τλούπα» είναι ο τίτλος της έκθεσης που φιλοξενείται στη Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια».
