Στον διεθνή διαγωνισμό χορού “Athens Sport Dance Open” η σχολή χορού “Vive Bailando”

Στον διεθνή διαγωνισμό χορού “Athens Sport Dance Open” που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 27, 28 και 29 Μαρτίου συμμετείχε και διακρίθηκε η σχολή χορού από την Καλαμάτα “Vive Bailando”.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες με προπονήτρια την Μαρία Σκαφιδά, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, επιδεικνύοντας υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης, καλλιτεχνικής έκφρασης και αγωνιστικού ήθους. Η σκληρή δουλειά, η αφοσίωση και το πάθος τους ανταμείφθηκαν με την κατάκτηση πολλών μεταλλίων και διακρίσεων, γεμίζοντάς όλους με χαρά και συγκίνηση.

“Η συμμετοχή μας στη διοργάνωση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια σειρά διακρίσεων, αλλά και μια σημαντική εμπειρία που ενισχύει το ομαδικό πνεύμα, την αυτοπεποίθηση και την αγάπη για τον αθλητισμό και την τέχνη του χορού.

Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και αφοσίωση, θέτοντας νέους στόχους και επιδιώκοντας ακόμη περισσότερες όμορφες στιγμές και επιτυχίες στο μέλλον” τονίζεται από τη σχολή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

SOLO

• Άννα Παπανικολοπούλου

Juvenile 1 Solo ChaCha 2η θέση

Samba 2η θέση

Rumba 2η θέση

Jive 3η θέση

Hip-Hop 3η θέση

Hip-Hop with unknowning music 1η θέση

• Ευτυχία Βρυώνη

Juvenile 2 Solo Breakdance 3η θέση

Hip-Hop with unknowning music 2η θέση

• Βασίλης Σιαμπής

Junior Solo Breakdance 1η θέση

Hip-Hop 3η θέση

Junior solo begginers 3η θέση

• Δήμητρα Γκέγκα

Youth solo commercial 3η θέση

Hip-Hop 2η θέση

Hip-Hop with unknowning music 1η θέση

Adult Solo with unknowning music 3η θέση

• Νικόλας Παπανικολόπουλος

Juvenile Solo Breakdance 2η θέση

• Αντριάνα Τάφα

Junior Hip – Hop with unknowning music 2η θέση

• Σωτηρία Ράθωση

Youth Sychrono 3η θέση

• Ευρυδίκη Πικιου - Νικόλας Παπανικολόπουλος

Juvenile 2 One dance ChaCha 3η θέση , Rumba 2η θέση

• Αντριάνα Ταφα - Αλέξανδρος Αθανασίου

Junior 1 One dance Rumba 1η θέση

Junior 2 One dance ChaCha 2η θέση, Rumba 2η θέση

• Δήμητρα Γκέγκα - Αριάδνη Γκότση

Youth Duo Hip-Hop 1η θέση

Adult Duo Hip-Hop 2η θέση

Groups:

• All Ladies Juvenile 2: BUBBLES 2η θέση ( Άννα Παπανικολοπούλου, Ευρυδίκη Πικιου, Ευτυχία Βρυώνη, Σοφία Βαμβακά, Ελένη Σπανού, Κατερίνα Πετροπούλου, Ηλια Πλαγου, Κωνσταντίνα Οικονομάκου, Βασιλική Ηλιοπούλου.)

• Juvenile Group sychrono : Elsewhere 1η θέση ( Άννα Παπανικολοπούλου, Ευρυδίκη Πικιου, Ευτυχία Βρυώνη, Κατερίνα Πετροπούλου)

• Junior 1 Group Hip-Hop: Beat Crew 1η θέση ( Άννα Παπανικολοπούλου, Ευρυδίκη Πικιου, Ευτυχία Βρυώνη, Κατερίνα Πετροπούλου, Ηλία Πλαγου, Νικόλας Παπανικολόπουλος, Βασίλης Σιαμπής, Ιωάννα Σπυροπούλου, Βασιλική Κυριακούλη)

• Youth Group Hip-Hop: Dangerous 1η θέση ( Δήμητρα Γκέγκα, Ηλιάνα Χρηστέα, Αριάδνη Γκότση, Έφη Μούζου, Αντριάνα Ταφα, Σοφία Χατζοπούλου, Σωτηρία Ράθωση, Ζωή Γεωργαντά)

• Adult Group Hip-Hop: Dangerous 2η θέση ( Δήμητρα Γκέγκα, Ηλιάνα Χρηστέα, Αριάδνη Γκότση, Έφη Μούζου, Αντριάνα Ταφα, Σοφία Χατζοπούλου, Σωτηρία Ράθωση, Ζωή Γεωργαντά)