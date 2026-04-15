Παρασκευή από τις 5.30 μ.μ.–9 μ.μ., το Σάββατο από τις 11 π.μ.–2 μ.μ. & 5.30 μ.μ.–8.30 μ.μ. και την Κυριακή από τις 10 π.μ.–12:30 μ, στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 27210 86213.
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2026 13:12
«Χοροτράγουδο στην Καλαμάτα»: Σεμινάριο από το Λύκειο των Ελληνίδων
Σεμινάριο με τίτλο «Χοροτράγουδο στην Καλαμάτα» θα διοργανώσει από τις 17–19 Απριλίου το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας, προσκαλώντας σε ένα μοναδικό τριήμερο γεμάτο τραγούδι και χορό.
Εισηγητές θα είναι οι: Κατερίνα Παπαδοπούλου (τραγούδι) και Χαρίτων Χαριτωνίδης (χορός). Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την
