Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας: «Το ημερολόγιο ενός εξόριστου» αύριο στο «Doc Cafe»

Η ταινία επικεντρώνεται στις αναμνήσεις και την καθημερινότητα του επαναστάτη μουσικού Φουάτ Σακά. Ο Σακά, διωκόμενος για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Τουρκία λίγο πριν από το πραξικόπημα του 1980, ξεκινώντας μια περιπέτεια εξορίας που διήρκεσε σχεδόν 20 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η μουσική του μεταμορφώθηκε. Ο Σακά κατάφερε να συνδυάσει τις παραδόσεις της Ανατολής με ποικίλους πολιτισμικούς ήχους από τη Δύση και ολόκληρο τον κόσμο, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους πρωτοπόρους στην ανάδυση της World Music. Το ντοκιμαντέρ ταξιδεύει το κοινό μπρος και πίσω στον χρόνο, αφηγούμενο τις «κορυφές και τα βάραθρα» της ζωής του, αλλά και τη διαδικασία μέσα από την οποία ο πόνος της εξορίας μετατράπηκε σε παγκόσμια καλλιτεχνική δημιουργία. “Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε από κοντά την ιστορία ενός ανθρώπου που μετέτρεψε την απώλεια της πατρίδας του σε μια οικουμενική μουσική γλώσσα” τονίζεται στο σχετικό κάλεσμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη (ελάχιστη κατανάλωση 3 ευρώ).

«ΘΟΛΟΣ ΒΥΘΟΣ»

Παράλληλα, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου παρουσιάζει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 μ.μ., στο Αμφιθέατρο «Θεόδ. Αγγελόπουλος», την ταινία μυθοπλασίας «Θολός Βυθός» της Ελένης Αλεξανδράκη. Η ταινία, παραγωγής 2024, αποτελεί ελεύθερη διασκευή των βιβλίων «Διπλωμένα Φτερά» και «Θολός Βυθός» του Γιάννη Ατζακά (Εκδόσεις Άγρα). Πρόκειται για μια βαθιά ανθρώπινη και ιστορικά κρίσιμη αφήγηση που εστιάζει στον Γιάννη, γιο αντάρτη, ο οποίος το 1949 παραδίδεται στις Παιδοπόλεις της Βασίλισσας Φρειδερίκης. Εκεί, μέσα από έξι χρόνια εγκλεισμού και ψυχροπολεμικής προπαγάνδας, το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με τη χειραγώγηση των ιδεών και τον φόβο για την ίδια του την καταγωγή. Η ταινία αναδεικνύει μια από τις πιο σκοτεινές και περίπλοκες πτυχές του Ελληνικού Εμφυλίου: τη μετακίνηση και τον εγκλεισμό χιλιάδων παιδιών σε ιδρύματα. Ο «Θολός Βυθός» έχει ήδη διαγράψει μια λαμπρή πορεία σε διεθνή φεστιβάλ, αποσπώντας τα Βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Κοινού στο LAGFF (Λος Άντζελες), το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου της Λίμα και το Βραβείο «Μίκης Θεοδωράκης» στο Φεστιβάλ Χανίων. Με ένα πολυπρόσωπο καστ που περιλαμβάνει μερικούς από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς (Κάτια Γκουλιώνη, Εύη Σαουλίδου, Μανώλης Μαυροματάκης, Στέλιος Μάινας, Ακύλλας Καραζήσης κ.α.) και τη μουσική υπογραφή του Νίκου Ξυδάκη, η ταινία αποτελεί ένα καλλιτεχνικό γεγονός υψηλής αισθητικής. Το σενάριο συνυπογράφουν η Ελένη Αλεξανδράκη και ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης. Η είσοδος έχει οριστεί στα 5 ευρώ. “Σας περιμένουμε σε μια προβολή που γεφυρώνει τη λογοτεχνία, την ιστορική μνήμη και την κινηματογραφική τέχνη” υπογραμμίζεται από τους διοργανωτές.