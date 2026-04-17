Bραδιά slam ποίησης από την Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων

Η εκδήλωση με τίτλο «Η ποίηση στη σκηνή» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου στις 8 μ.μ., στο καφέ-εστιατόριο “Τριλογία”. Το Poetry Slam αποτελεί έναν διαγωνισμό προφορικής ποίησης, όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να παρουσιάσουν επί σκηνής δικά τους ποιήματα μέσα σε χρονικό όριο τριών λεπτών. Η αξιολόγηση γίνεται από κριτική επιτροπή που προκύπτει τυχαία από το κοινό, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το κείμενο όσο και την ερμηνεία. Σύμφωνα με τους κανόνες της διοργάνωσης, τα ποιήματα πρέπει να είναι πρωτότυπα, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση μουσικών οργάνων, σκηνικών αντικειμένων ή κοστουμιών. Η έμφαση δίνεται αποκλειστικά στον λόγο και την παρουσία του δημιουργού, χωρίς περιορισμούς στη θεματολογία ή το ύφος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως την Παρασκευή 8 Μαΐου, αποστέλλοντας email (messinionsyggrafeonenosi@gmail.com) ή μήνυμα μέσω της σελίδας της Ένωση Μεσσήνιων Συγγραφέων στο Facebook. Απαραίτητα στοιχεία είναι το ονοματεπώνυμο ή καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, προαιρετικά ο τίτλος του ποιήματος και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους αγαπούν την ποίηση να παρακολουθήσουν μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και ζωντανή έκφραση. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλ. 6978948486 (Νικολίνα Λέκκα), και 6934827021 (Μαρία Νταλλή).