Τρίτη, 21 Απριλίου 2026 08:28

Σήμερα στην Αρχαία Μεσσήνη: Πρεμιέρα για το 13ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος

Πρεμιέρα κάνει σήμερα το 13ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Από σήμερα έως και την Τετάρτη 8 Μαΐου, ο αρχαιολογικός χώρος μετατρέπεται σε μια διεθνή σκηνή, όπου μαθητές και φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν έργα του αρχαίου δράματος. Συνολικά 11 θεατρικές ομάδες συμμετέχουν στο φεστιβάλ και θα ζωντανέψουν τον λόγο των Αρχαίων.  Φέτος, την αυλαία ανοίγει η φημισμένη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης (R.A.D.A.) του Λονδίνου με τη «Μήδεια» του Ευριπίδη, η οποία θα παρουσιαστεί στις 9.30 π.μ., ενώ η παράσταση θα επαναληφθεί και στις 7 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Πάρκου Μεσσήνης, για το ευρύ κοινό. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει εμβληματικές τραγωδίες όπως οι «Πέρσες», οι «Τρωάδες», οι «Ικέτιδες» και η «Αντιγόνη». Πέρα από το θεατρικό κομμάτι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια κατασκευής κεραμικής μάσκας, εκπαιδευτικά προγράμματα όπως οι «Εξερευνητές του Αρχαίου Δράματος» και ξεναγήσεις στο Μουσείο Ενδυμασίας του Ιδρύματος "Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια". Η είσοδος στον αρχαιολογικό χώρο για την παρακολούθηση του φεστιβάλ είναι δωρεάν. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Μεσσήνης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Υπουργείου Πολιτισμού, με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια».

 

 

 

 

 

Κατηγορία Πολιτισμός
