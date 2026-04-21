Πρωτότυπα εργαστήρια παραδοσιακού χορού και τραγουδιού: Μεγάλη συμμετοχή στο “Χοροτράγουδο”

Ενα υπέροχο τριήμερο, από τις 17 έως τις 19 Απριλίου, γεμάτο πολύτιμη γνώση για το τραγούδι και τον χορό, ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή και εξαιρετική επιτυχία.

Το σεμινάριο «Χοροτράγουδο», που διοργάνωσε το Λύκειον των Ελληνίδων Καλαμάτας, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, φιλοξενημένο στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας.

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν η Κατερίνα Παπαδοπούλου (τραγούδι) και ο Χαρίτων Χαριτωνίδης (χορός), οι οποίοι παρουσίασαν πρωτότυπα εργαστήρια μελέτης σε βάθος της δομής και της τεχνοτροπίας του ελληνικού παραδοσιακού χορού και τραγουδιού. Η σύμπραξη των δύο εργαστηρίων κορυφώθηκε στο τέλος με μια ζωντανή, συλλογική εμπειρία, που ενθουσίασε τους συμμετέχοντες.

Το γλέντι πλαισίωσαν μοναδικά οι μουσικοί: Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Στρατής Ψαραδέλλης στη λύρα, Κωνσταντίνος Σταθόπουλος στο βιολί, Νικόλαος Παλαιολόγος στο ούτι, Χαρίτων Χαριτωνίδης στην τσαμπούνα, τη γκάιντα και τη φλογέρα, Κατερίνα Παπαδοπούλου στο μπεντίρ, τη λάφτα και στο τραγούδι.