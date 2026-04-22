Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης: Κέρδισε τις εντυπώσεις το «Κλάφτε τον»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η θεατρική παραγωγή «Κλάφτε τον» του Βασίλη Ρ. Φλώρου, που έκανε πρεμιέρα το Σάββατο 3 Μαρτίου από το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης, στην αίθουσα του Θ.Ε.Μ., στη Μεσσήνη.

Οι τρεις τελευταίες παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις 18 έως τις 22 Απριλίου, λόγω αυξημένης ζήτησης από το κοινό, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα μέσα σε κλίμα συγκίνησης και χαρμολύπης. Η παράσταση αποτέλεσε τη χειμερινή παραγωγή του Θ.Ε.Μ., ενώ το επόμενο ραντεβού δίνεται στο Αρχαίο Θέατρο της Μεσσήνης στις 29 Ιουλίου, με τη νέα καλοκαιρινή κωμωδία «Τιτανομαχία στα ροζ». Σύμφωνα με ανάρτηση του Βασίλη Ρ. Φλώρου, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη στήριξη και την ανταπόκριση του κοινού, καθώς και στους ηθοποιούς και τους συντελεστές της παράστασης, στο Δ.Σ. του Θεατρικού Εργαστηρίου Μεσσήνης και στη Δημοτική Αρχή για την πολύτιμη βοήθειά τους.

«Το περιφερειακό θέατρο επιτελεί εδώ και χρόνια τον πολιτιστικό και ψυχαγωγικό του σκοπό. Ανδρες, γυναίκες και παιδιά από τη Μεσσήνη, την Καλαμάτα, αλλά κυρίως από τις αγροτικές περιοχές και τα γύρω χωριά του νομού Μεσσηνίας, όπου δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε θεατρικές παραστάσεις, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τη μαγεία του θεάτρου» αναφέρεται.