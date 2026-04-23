13ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος: Τους “Πέρσες” παρουσίασε το 1ο Γενικό Λύκειο Μεσσήνης

Ο Δήμος Μεσσήνης, διοργανωτής του φεστιβάλ για 13η φορά, επιδιώκει να προβάλει έργα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, με στόχο να φέρει τους νέους σε επαφή με το αρχαίο δράμα και την πολιτιστική κληρονομιά. Στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης συγκεντρώθηκαν μαθητές από το 4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, το 3ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, το Γενικό Λύκειο Ανδρούσας, το Γενικό Λύκειο Αρφαρών, το Γυμνάσιο Δωρίου, το Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας, το 12ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας και το 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων. Στο τέλος της παράστασης, ο αντιδήμαρχος Παιδείας Βασίλης Γεωργακλής απένειμε τα βραβεία στους μαθητές και ο διευθυντής του 1ου Γενικού Λυκείου Μεσσήνης, Παναγιώτης Χρόνης, παρέλαβε το έμβλημα. Σήμερα Πέμπτη, το Φεστιβάλ συνεχίζεται με την παράσταση «Τρωάδες» του Ευριπίδη από το 2ο Γυμνάσιο Καλυβίων στις 9.45 π.μ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

«ΠΕΡΣΕΣ» ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

Η τραγωδία εκτυλίσσεται στα Σούσα, την πρωτεύουσα της Περσικής αυτοκρατορίας, μετά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.). Οι γυναίκες της Περσίας και η βασίλισσα Άτοσσα, μητέρα του Ξέρξη, περιμένουν με αγωνία νέα από την εκστρατεία εναντίον των Ελλήνων. Ένας αγγελιοφόρος φτάνει και αναγγέλλει τη συντριπτική ήττα των Περσών. Η Άτοσσα, απελπισμένη, επικαλείται το πνεύμα του νεκρού συζύγου της, του Δαρείου, ο οποίος εμφανίζεται και εξηγεί ότι η καταστροφή οφείλεται στην ύβρη του Ξέρξη. Τελικά, ο Ξέρξης επιστρέφει ταπεινωμένος και ο λαός της Περσίας θρηνεί για την ήττα και την απώλεια της δόξας του.

Συντελεστές του 1ου Γενικού Λυκείου Μεσσήνης: Σκηνοθεσία: Νίκος Φουσιάνης (Φιλόλογος), Σκηνικά: Νίκος Φουσιάνης, Κοστούμια: Νίκος Φουσιάνης, Ρακιντζή Αγγελική (Χημικός), Μουσική Επιμέλεια – Χορογραφία: Νίκος Φουσιάνης. Διανομή ρόλων (αναλυτικά): Ατοσσα: Λαμπροπούλου Διονυσία – Ιωάννα. Αγγελιοφόρος: Μητροπούλου Σοφία. Ξέρξης: Λιανός Αλέξανδρος. Χορός: Καπράλου Αικατερίνη, Μητροπούλου Σοφία Μητροπούλου Σταυρούλα Ουτσικούνη Ξανθίππη, Καλκατζίκου Κανέλλα, Γεωργακοπούλου Παναγιώτα, Κουτούπη Βασιλική, Μουγγού Μαρία, Τζέρτζι Αντρέα, Λι Ούι Χούι.