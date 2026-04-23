Καλαμάτα: Παρουσίαση βιβλίου του Μάριου Π. Αθανασόπουλου

«Τα χειρόγραφα της Μονής Μαρδακίου - Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της Μεσσηνίας» είναι το νέο βιβλίο του δρ. Ιστορίας Μάριου Π. Αθανασόπουλου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ηδυέπεια» και θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 29 Απριλίου, στις 7.30 μ.μ., στην αίθουσα «Ρεγγίνα» του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.

Πρόκειται για μια επιστημονική μελέτη άνω των εξακοσίων σελίδων, η οποία αποκαλύπτει τα μυστικά των χειρογράφων του Ταϋγέτου. Το έργο προλογίζει ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, επισημαίνοντας τη σημασία του για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μεσσηνίας. Ομιλητές είναι οι Γιώργος Ανδρειωμένος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Κοσμήτορας της ΣΑΕΠΣ, Σοφία Καπετανάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δρ. Ιωάννης Μπουγάς, Θεολόγος και Καθηγητής Δ.Ε., και Εφη Πράτη, Φιλόλογος και Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας.

Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Δέσποινα Ηλιοπούλου.